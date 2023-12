Cerro Matoso advierte con suspender operaciones por bloqueos de comunidades étnicas en Córdoba

“La compañía ha venido cumpliendo a cabalidad desde 2019 con los acuerdos protocolizados, producto de 18 meses de diálogo, más de 115 mesas de trabajo y 1.000 participantes. En caso de no poder superar el bloqueo hoy, la empresa se verá obligada a declarar la fuerza mayor en la ejecución de sus contratos y suspender todas las actividades que no sean imprescindibles para la operación” , agregó.

Luego, sentenció: “Es importante señalar que los cambios que lleven a cabo las organizaciones comunitarias sobre la composición de sus juntas directivas no pueden pretender desconocer los acuerdos previos alcanzados, que han permitido el desarrollo conjunto de proyectos en beneficio de las comunidades. El llamado es a preservar la institucionalidad para beneficios de todos”.

”No hay una restauración de los ecosistemas, ni un mecanismo que permita monitorear con imparcialidad los casos de contaminación. Además, no hay atención integral en salud para las comunidades que habitan la zona de influencia y afectación de la mina de Cerro Matoso. No se han dado consultas previas con respecto a proyectos recientes como Queresas y Porvenir”, apuntó Carlos Mario Franco Santos, presidente del Consejo Comunitario de San José de Uré, en Caracol Radio.