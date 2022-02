Char sí le ofreció la Vicepresidencia a Cabal, ¿qué impedimentos hay?

A través de un emisario, el barranquillero le propuso a Cabal la candidatura vicepresidencial. A la senadora uribista le gustaría, pero hoy no podría.

El emotivo encuentro de esta semana entre María Fernanda Cabal y el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, no quedó en un simple abrazo y roce de mejillas. SEMANA confirmó que el hoy candidato presidencial que forma parte de la coalición Equipo por Colombia le envió un mensaje claro y contundente a la senadora uribista. “Quiero que seas mi vicepresidenta”.

El mensaje le llegó a Cabal a través de un dirigente cercano a ella y a Fuard Char, padre de Alejandro, y cacique político de la costa Caribe.

Cabal lo tomó por sorpresa, pero con entusiasmo. Al fin y al cabo, ser candidata presidencial no le disgusta a una mujer como ella que en las elecciones internas del Centro Democrático capitalizó un electorado de derecha extrema que se sentía poco identificado con el gobierno de Iván Duque, un dirigente más ubicado en la centroderecha.

Aunque Cabal quisiera aceptar la propuesta y empezar a acompañar a Alejandro Char en su carrera presidencial, el escenario para ella es difícil. De entrada, estaría inhabilitada, al menos mientras Óscar Iván Zuluaga siga en su campaña por la Casa de Nariño porque ella pertenece al Centro Democrático, es candidata al Senado oficialmente inscrita ante la Registraduría y no podría saltar a otro partido porque incurriría en doble militancia.

Char tiene afán por escoger a su vicepresidente porque tiene plazo hasta la primera semana de marzo para tal fin y, sin duda, Cabal sería una ficha interesante. Es mujer, congrega a una base del Centro Democrático que Óscar Iván Zuluaga no termina por convencer, el país la conoce por su carácter recio y su lenguaje directo. Además, es una líder con un discurso claro que convence en los debates, un escenario donde Álex Char es débil.

Con Cabal, claramente Char se echaría al bolsillo a los electores de una extrema derecha que se sigue lamentando porque la hoy senadora no ocupa el lugar de Óscar Iván Zuluaga.

SEMANA conoció que hoy Cabal no está oficialmente en la campaña de Char. Es más, ella apenas conoció al candidato esta semana durante la cena en un restaurante de Bogotá donde él estuvo en otra mesa, pero al salir del establecimiento la saludó efusivamente. Ella sí es cercana a Arturo Char, su hermano, quien fue presidente del Senado, además de Fuad Char, con quien se encontró hace menos de ocho meses en un restaurante de Barranquilla.

Sin embargo, ante el ofrecimiento de Char no está descartado que Cabal y el candidato barranquillero se tomen un café en los próximos días. Al fin y el cabo, ella hoy tampoco está en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, un aspirante con el que tuvo una estrecha relación, pero tras la escogencia del candidato único de su partido terminaron en los extremos.

Zuluaga, por ejemplo, no quiere que los congresistas del uribismo y las bases del Centro Democrático participen y promuevan las candidaturas presidenciales en las consultas interpartidistas del 13 de marzo, pero Cabal considera lo contrario. Ella, así no lo diga en público, tendrá un papel importante en la campaña de Char. Así no hayan llegado a un acuerdo, lo más probable es que la candidata al Senado por el Centro Democrático acompañe, así sea en voz baja, al aspirante costeño.

Ella hoy no estaría inhabilitada para pedir públicamente a sus seguidores votar por Char porque el Centro Democrático no tiene candidato propio en la consulta del 13 de marzo. Sin embargo, Cabal no quiere tener más roces con su partido.

Por ahora, la oferta de Char sigue en pie. Cabal quiere convertirse en la senadora más votada del Centro Democrático, pero sin duda el ofrecimiento de la Vicepresidencia no le disgusta. ¿Encontrará algún camino jurídico para lograr su objetivo? El tiempo lo dirá.