Cinco departamentos con hechos de violencia y 28 posibles irregularidades electorales en elecciones de jóvenes. Balance del MOE

A las 4 de la tarde se cerraron las urnas. La Misión de Observación Electoral estima que se requiere mayor divulgación de los comicios que abren el cronograma electoral.

Redacción Economía
19 de octubre de 2025, 9:47 p. m.
Este domingo 19 de octubre, los jóvenes de todo el país participan en una nueva jornada democrática para elegir a sus representantes en los Consejos Municipales y Locales de Juventud, espacios creados para fortalecer la participación y el liderazgo juvenil en las decisiones de cada territorio. Foto Jorge Orozco
Elecciones de Consejos Locales y Municipales de Juventudes | Foto: Jorge Orozco / El País

Durante la jornada de elección de Consejos Locales y Municipales de Juventudes, con la cual, se inicia el cronograma electoral que tendrá Colombia en los próximos meses, no faltaron las irregularidades.

Según informe preliminar de la Misión de Observación Electoral-MOE, se presentaron 28 reportes de presuntos delitos o irregularidades electorales y hechos de violencia en 5 departamentos del país.

Y eso que el balance presentado se había establecido hacia la 1 de la tarde, cuando aún faltaban 3 horas para que se cerraran definitivamente las urnas.

Registro de irregularidades en elecciones de consejos de juventudes
Registro de irregularidades en elecciones de consejos de juventudes | Foto: Misión de Observación Electoral-MOE

Además de las situaciones anómalas presentadas, la MOE mostraba su preocupación por la escasa participación de votantes que se registraba hasta la 1 de la tarde, por lo que la Misión destacó la oportunidad para el fortalecimiento de la democracia participativa, que implica esa elección en particular. Se trata de 11,7 millones de jóvenes entre 14 y 28 años, habilitados para votar, entre quiénes, además, son los posibles líderes que va a tener Colombia.

“Cada voto depositado hoy reafirma el compromiso de miles de jóvenes con la democracia, la participación y la paz, y es por ello que se requiere de una mayor promoción y reconocimiento por parte de las autoridades locales y nacionales”, afirmó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Directora de la MOE, Alejandra Barrios,
Alejandra Barrios, directora de la MOE. | Foto: Foto: Raúl Palacios / El País

Departamentos con hechos de violencia

Aunque en horas de la mañana voceros de la Registraduría hablaban de hechos violentos que, según su información, nada tenían que ver con los comicios electorales, la MOE presentó el reporte, según el cual, las situaciones mencionadas se presentaron en Cauca, Norte de Santander, Huila, Chocó y Antioquia.

