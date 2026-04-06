Cinco temas que marcarán la agenda noticiosa en Colombia, tras la Semana Santa

1. Se calienta el debate electoral

Faltan menos de dos meses para las elecciones presidenciales en Colombia y con el pasar de los días el debate se calienta.

La semana que inicia este lunes 6 de abril dará paso a la continuación de los llamados para las alianzas políticas en busca de contrarrestar al contrincante, como se evidenció en la Semana Santa, cuando se suscitó un intercambio de mensajes entre candidatos, debido a la sugerencia de Manuel Rodríguez Becerra, suegro de Paloma Valencia, para que Sergio Fajardo retirara su aspiración y se adhiriera a la de su nuera.

En esta semana se afilarán las estrategias, según prevén analistas políticos, en medio de una derecha fragmentada, un centro que busca sobrevivir, lo que se vio en el pronunciamiento de Roy Barreras refiriéndose a la presunta interceptación de la campaña de Abelardo De la Espriella, y a la posición de Fajardo de ir a las elecciones de forma independiente.

En ese contexto, lo que viene es un ataque más directo entre campañas, con utilización de hechos del pasado para tratar de ganar las batallas que, por ahora, aún no se centran en las propuestas concretas.

2. Evolución del orden público y el enigma de Iván Mordisco

Lo ocurrido durante la Semana Santa, con las disidencias de alias Iván Mordisco, que fueron objeto de una ofensiva militar en los departamentos de Vaupés y Meta, pondrá el tema en la agenda noticiosa de esta semana, en medio del debate alrededor de la paz total.

La estructura militar de las disidencias parece debilitarse entre capturas de cabecillas, dadas de baja a integrantes de ese grupo ilegal y desmovilización de guerrilleros. Entre tanto, el presidente Gustavo Petro habló de presunta compra de comandantes del Ejército, lo que habría impedido la captura de Mordisco, cuya condición (¿está vivo o muerto?) ha causado confusión, configurando la idea de que el Estado no tiene el control del territorio.

No en vano, el expresidente Álvaro Uribe dejó para el domingo de Resurrección un pronunciamiento anunciado desde el viernes Santo, en el que habló de Manuel Cepeda, padre del candidato presidencial Iván Cepeda, de quien dijo, “promovió la lucha armada de frente. Su hijo engaña con la Paz Total, es solapado. Ataca a mi hermano, que no es candidato, para ocultar sus responsabilidades criminales”.

Es así como esta semana seguirá el foco puesto en los resultados de operaciones militares en este gobierno y en su estrategia de seguridad, de cara a una evaluación de la opinión púbica que permita establecer ¿qué tanto vale la pena una eventual continuidad de una política similar?

El nuevo documento tendrá detalles que se verán bajo la luz ultravioleta. Foto: Colprensa

3. El nuevo pasaporte, de impacto masivo

Ya que el nuevo pasaporte en Colombia empezó a expedirse el 1 de abril -según anuncio oficial- cuando los ciudadanos iniciaban el éxodo por Semana Santa, el tema seguirá siendo parte de la agenda noticiosa en esta semana.

Se trata de un asunto de impacto masivo pues el objetivo es que todo mundo lo cambie a medida que se vaya venciendo el anterior.

En ese contexto, lo que viene esta semana es la expectativa por la evolución del proceso y las múltiples preguntas que se están haciendo los colombianos.

La elaboración del documento y la logística estará en manos de la Imprenta Nacional, tras haber sido un contrato que tenían privados.

La capacidad de la entidad pública para cumplir con la nueva responsabilidad es uno de los interrogantes y se empezará a ver a medida que avance la implementación del nuevo pasaporte. La transición podría causar colapsos.

Guerra en Oriente Medio Foto: Roger Viollet via Getty Images

4. Sube la tensión internacional

La escalada de la guerra en Oriente Medio seguirá siendo el tema de la semana en el entorno internacional.

El conflicto entra en la sexta semana, tomando en cuenta la etapa reciente, ejerciendo una presión fuerte sobre la economía global, principalmente por la subida del precio del petróleo, ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa buena parte del combustible que abastece al mundo.

Los mensajes que envía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha emitido un nuevo ultimátum contra Teherán, capital de Irán, están incrementando la tensión alrededor de la guerra.

Según informe de CNN, “la exitosa misión de alto riesgo para rescatar a un soldado estadounidense varado en Irán después de que su avión fuera derribado” pareció darle mayor confianza al presidente estadounidense que, inclusive, afirmó que no necesitaba el estrecho de Ormuz, pero su ultimátum está relacionado con ese canal.

El tema energético es herramienta para las amenazas en el conflicto bélico, pues Trump habló de bombardear infraestructura iraní, como centrales eléctricas, si Teherán no cumple con los plazos para reabrir el estrecho. El Papa León XIV abordó el tema durante la Semana Santa, para hacer un llamado por la paz global.

Y en el horizonte de una guerra que hace ver vulnerable a la tierra como hábitat, el mundo seguirá con los ojos puestos en la misión que, después de 50 años, partió a la Luna. Artemis II seguirá también siendo tema en los próximos días, ante la expectativa de la evolución de un viaje que marca un nuevo hito en la carrera espacial.

Esta semana se conocerá la inflación de marzo. Foto: Foto 1: Adobe Stock. Foto 2: Colprensa

5. Inflación de marzo será destapada por el Dane

El foco económico, en términos locales, estará por el lado de la inflación, el tema que está en la mitad del rifirrafe entre el gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República.

Banco de la República enfrentado al gobierno por decisión con tasas de interés

El dato de marzo será revelado por el Dane, el jueves 9 de abril, y la expectativa de los analistas es que ese indicador se habría acelerado, y fue lo que tuvo en cuenta la junta directiva del Emisor para aplicar una nueva y fuerte subida en las tasas de interés de referencia. Esa decisión llevó a una ruptura entre el Ejecutivo y la entidad que maneja la política monetaria en el país.

El Gobierno anunció que no participará en las juntas del Banco Central, lo que es objeto de revisión desde el punto de vista del deber constitucional.

La agenda noticiosa para esta semana promete ser agitada.