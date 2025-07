Clima en Colombia sorprende con cambio para este jueves, 31 de julio: Ideam lo confirmó

Ideam advierte que las lluvias no cesarán en estas zonas de Colombia, entre el 29 de julio y el primero de agosto

Para el resto de la jornada, el Ideam prevé que la situación no cambiará, pues habrá cielo parcialmente nublado y predominará el tiempo seco. No obstante, no se descarta que haya lloviznas o lluvias ligeras locales y esporádicas en horas de la tarde y noche, especialmente en el oriente y occidente de la capital.