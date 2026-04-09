Colapso de la avenida carrera 30 por la presencia de hinchas de Santa Fe: Impacto en la movilidad

Durante la noche de este jueves 9 de abril, se registró una concentración de aficionados en las zonas aledañas al estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.

Estocada de Llaneros a Santa Fe sacude la Liga BetPlay: golpe seco en El Campín

La presencia de seguidores correspondió al inicio de la participación de Independiente Santa Fe en la Copa Conmebol Libertadores, donde el equipo integra el Grupo E. El encuentro, programado para las 9:00 p. m., marca el debut del conjunto local frente a Peñarol de Uruguay, institución que figura entre las máximas ganadoras del certamen continental.

Reporte de movilidad y afectaciones viales

Debido a la llegada de los aficionados para el recibimiento del plantel, las autoridades de tránsito reportaron novedades en el flujo vehicular.

[07:23 p.m.] #AEstaHora | Se registra afectación de dos carriles de la NQS con calle 53 al norte. Hinchas del Santa Fe, se ubican en el ingreso al Estadio el Campin para recibir al equipo de futbol. Agentes civiles y grupo guía, apoyan la #GestiónDelTráfico en la zona. pic.twitter.com/9dFQDrfldb — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 10, 2026

El reporte oficial de movilidad de Bogotá indicó que, sobre las 8:00 p. m., “se registra afectación de dos carriles de la NQS con calle 53 al norte. Hinchas de Santa Fe se ubican en el ingreso al estadio El Campín para recibir al equipo; agentes civiles y grupo guía apoyan la gestión del tráfico en la zona”.

Las dificultades en el desplazamiento por este corredor vial se mantuvieron hasta minutos antes de iniciar el compromiso internacional. El servicio de TransMilenio confirmó que la presencia de los hinchas no representó un inconveniente para la operación del sistema, por lo que los usuarios del transporte público masivo no registraron afectaciones en sus servicios habituales.

Balance deportivo y panorama en el Grupo E

El equipo bogotano comienza su trayectoria continental con la necesidad de mejorar su rendimiento estadístico, dado que en el torneo local los resultados no han sido constantes.

Actualmente, Santa Fe ocupa la casilla número 13 de la Liga BetPlay con un registro de 19 puntos, producto de 4 victorias, 7 empates y 4 derrotas. Con 18 goles a favor y 19 en contra, el club se encuentra fuera del grupo de los ocho clasificados a las finales del fútbol colombiano.

Por esta razón, la dirección técnica busca establecer un inicio positivo en la Copa Libertadores para compensar la situación en la liga nacional. Tras el compromiso frente a Peñarol, Independiente Santa Fe deberá medirse en el Grupo E ante Corinthians de Brasil y Platense de Argentina, rivales que completan el cuadro de competencia en esta fase del torneo.

El desempeño en esta primera jornada será fundamental para las aspiraciones del club de avanzar a los octavos de final y consolidar un esquema de juego que resuelva las dudas presentadas en sus últimas actuaciones.