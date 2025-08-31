Suscribirse

Colombia no deja de moverse: van ocho temblores este domingo 31 de agosto

Estos movimientos telúricos han tenido lugar en por lo menos seis departamentos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

31 de agosto de 2025, 1:02 p. m.
El SGC fue la entidad que reportó el movimiento telúrico.
El SGC monitorea la actividad sísmica del país. | Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: SGC

Parece que agosto quiere despedirse dejando recuerdos. Tan solo en la madrugada de este domingo 31 de agosto, se han registrado al menos ocho temblores en diferentes regiones de Colombia.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), encargado de monitorear la actividad sísmica del país, estos movimientos telúricos han tenido lugar en por lo menos seis departamentos.

El más reciente temblor ocurrió 7:17 de la mañana en el municipio de Los Santos, en Santander, con una magnitud de 2.9 y una Profundidad de 146 kilómetros.

Antes, sobre las 5:40 a. m., hubo otro sismo en el Carmen del Darién (Curbaradó) - Chocó, el cual tuvo una magnitud de 2.7, y una profundidad superficial menor a 30 km.

Otros sismos en Colombia

  • Buesaco - Nariño:

Hora: 5:53 a. m.

Magnitud: 2.5

Profundidad: superficial

  • El Playón - Santander:

Hora: 2:56 a. m.

Magnitud: 2

Profundidad: 114 kilómetros

  • Villanueva - Santander:

Hora: 2:56 a. m.

Magnitud: 2.5

Profundidad: 155 kilómetros

  • Acacías - Meta:

Hora: 1:30 a. m.

Magnitud: 2.3

Profundidad: superficial

  • Montecristo - Bolívar:

Hora: 1:02 a. m.

Magnitud: 2.1

Profundidad: superficial

  • Océano Pacífico:

Hora: 00:14 a. m.

Magnitud: 2.3

Profundidad: superficial

Por fortuna, la mayoría de estos temblores han sido superficiales, por lo que pudieron haberse percibido muy leves. Por lo tanto, las autoridades recomiendan a la ciudadanía en general a estar atenta a los informes del Servicio Geológico Colombiano.

Cuando la Tierra se mueve, nuestro trabajo garantiza información oportuna para orientar la toma de decisiones y proteger a las personas frente a emergencias derivadas de amenazas de origen geológico”, detalló la entidad.

