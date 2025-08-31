Parece que agosto quiere despedirse dejando recuerdos. Tan solo en la madrugada de este domingo 31 de agosto, se han registrado al menos ocho temblores en diferentes regiones de Colombia.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), encargado de monitorear la actividad sísmica del país, estos movimientos telúricos han tenido lugar en por lo menos seis departamentos.

El más reciente temblor ocurrió 7:17 de la mañana en el municipio de Los Santos, en Santander, con una magnitud de 2.9 y una Profundidad de 146 kilómetros.

Antes, sobre las 5:40 a. m., hubo otro sismo en el Carmen del Darién (Curbaradó) - Chocó, el cual tuvo una magnitud de 2.7, y una profundidad superficial menor a 30 km.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-08-31, 05:40 hora local Magnitud 2.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Carmen del Darién (Curbaradó) - Chocó, Colombia

Otros sismos en Colombia

Buesaco - Nariño:

Hora: 5:53 a. m.

Magnitud: 2.5

Profundidad: superficial

El Playón - Santander:

Hora: 2:56 a. m.

Magnitud: 2

Profundidad: 114 kilómetros

Villanueva - Santander:

Hora: 2:56 a. m.

Magnitud: 2.5

Profundidad: 155 kilómetros

Acacías - Meta:

Hora: 1:30 a. m.

Magnitud: 2.3

Profundidad: superficial

Montecristo - Bolívar:

Hora: 1:02 a. m.

Magnitud: 2.1

Profundidad: superficial

Océano Pacífico:

Hora: 00:14 a. m.

Magnitud: 2.3

Profundidad: superficial

Por fortuna, la mayoría de estos temblores han sido superficiales, por lo que pudieron haberse percibido muy leves. Por lo tanto, las autoridades recomiendan a la ciudadanía en general a estar atenta a los informes del Servicio Geológico Colombiano.