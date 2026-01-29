Nación

“Colombia no está rota. Está desordenada”: habla Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro

Saab hizo un editorial que se convierte en el primer pronunciamiento tras su destitución como ministro de Industria de Venezuela.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 12:15 a. m.
Alex Saab señalado testaferro de Nicolás Maduro
Alex Saab señalado testaferro de Nicolás Maduro Foto: AP

El polémico contratista del régimen venezolano, socio del dictador Hugo Chávez y señalado testaferro de Nicolás Maduro, se lanzó con una diatriba para hablar de Colombia, la economía, política y desarrollo social. Lo hizo en un documento que parece un editorial y que espera llevar a todo el país.

Saab, que estuvo preso, que fue extraditado y que terminó como ministro de Industria de Nicolás Maduro, se lanzó con una larga lista de opiniones luego de la captura del dictador y su destitución en el gobierno de transición en Venezuela.

Alex Saab
Alex Saab fue destituido como ministro de industria de Venezuela. Foto: AFP

De lo primero que habló Saab fue del talento en Colombia, que consideró desperdiciado. Advirtió que en el país abundan personas que se reinventan, que tienen iniciativa, pero el desorden lleva a crisis más profundas, casi crónicas.

“Está en la empresa que sobrevive a punta de ingenio, en el trabajador que se reinventa cada año y en el inversionista que insiste incluso cuando el entorno no acompaña. Si algo abunda en este país es capacidad. Lo que falta es orden. Y el desorden, cuando se vuelve crónico, desgasta más que cualquier crisis”, dijo el señalado testaferro.

Para Saab el problema no es ideológico, justamente cuando Colombia vive momentos crudos de polarización política. En su criterio, el “país se volvió difícil de operar” por cuanto ahora se requiere más de paciencia que de visión y eso obliga a desgastarse en asuntos de poca relevancia, en lugar de avanzar.

Alex Saab: exembajador de Estados Unidos en Venezuela dice “que está contando sus días” y ya no tiene a “Maduro para llorarle”

“Trabajar ya no garantiza avanzar. Se trabaja más, se explica más, se cumple más… y el resultado no acompaña. El costo de vida corre más rápido que el salario y el Estado aparece con frecuencia para cobrar, pero rara vez para facilitar”, advirtió en su editorial, que se convierte en su primer pronunciamiento luego de la captura de Maduro.

El problema del desarrollo en Colombia, según Saab, no es que la gente no quiera esforzarse, sino que contratar se volvió complejo y, para quienes arrancan, formalizarse resulta difícil, “caro” e invertir en capacitación “no asegura productividad”; de ahí, según su criterio, el trabajo dejó de ser un hecho cierto, más un escenario en hielo delgado.

“Quien invierte vive una paradoja similar. El empresariado colombiano no huye de pagar impuestos ni de ser regulado; huye de no saber qué reglas seguirán vigentes mañana. Invertir se parece a armar un proyecto mientras alguien cambia el reglamento a mitad del partido”, advirtió el exministro de Industria de Venezuela.

Saab también le agradeció al pueblo venezolano y destacó que ha triunfado la justicia.
Alex Saab fue capturado y extraditado a los Estados Unidos. Foto: AFP

El señalado testaferro cerró su documento con una reflexión sobre la seguridad en Colombia y la capacidad de Venezuela, según él, de mantener y hasta crecer económicamente gracias a una supuesta serie de decisiones sostenidas en el tiempo, como una hoja de ruta que lograron blindar en ese país.

“La inseguridad completa el cuadro del desorden. No como concepto, sino como experiencia cotidiana. Zonas donde operar implica negociar, extorsiones que se normalizan y una justicia que llega tarde o no llega. La autoridad aparece de forma intermitente y la ley pierde prestigio”, señaló Saab.

Vicky Dávila arremete contra Álex Saab por opinar sobre las elecciones en Colombia y le advierte: “Lo voy a pedir en extradición, usted va a pagar”

En Colombia, las consideraciones de Alex Saab parecen un chiste cuando se recuerda o se hace un pequeño repaso por su trayectoria y el papel que jugó en la dictadura de Nicolás Maduro, lo mismo que lo llevó a la cárcel y a su extradición. Solo él sabe cuál es la intención con esta reflexión.

