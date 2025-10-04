Suscribirse

Nación

Colombia se estremeció con dos potentes temblores en la madrugada de este sábado 4 de octubre: epicentro y magnitud

El SGC alertó por nuevos movimientos telúricos que ocurrieron en las últimas horas.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Nación
4 de octubre de 2025, 12:34 p. m.
Sismo temblor sismografo Colombia
Temblor en Colombia. | Foto: Adobe Stock

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó de unos nuevos temblores que se registraron en Colombia durante la madrugada de este sábado, 4 de octubre, y que despertaron a más de uno.

El más reciente ocurrió hacia las 4:35 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.2 grados. Su epicentro fue en el municipio de Los Santos, en Santander, uno de los sitios con más actividad sísmica que hay en Colombia.

La institución precisó que la profundidad de este nuevo fenómeno fue de 146 kilómetros.

En cuanto a los municipios más cercanos, estos fueron Los Santos (Santander) a 10 km, Jordán (Santander) a 12 km y Betulia (Santander) a 17 km.

Contexto: Así de sencillo puede activar las notificaciones de temblores en su celular en pocos minutos

Antes de esto, hacia las 3:56 de la mañana otro temblor se había registrado con epicentro en el municipio de Belén de Umbría, ubicado en el departamento de Risaralda.

De acuerdo con el reporte del SGC, la magnitud fue de 3.4 grados y la profundidad de 104 kilómetros. Asimismo, la latitud fue de 5.18° y la longitud de -75.91°.

Los municipios más cercanos a este movimiento telúrico fueron Belén de Umbría (Risaralda) a 4 km, Apía (Risaralda) a 10 km y Mistrató (Risaralda) a 13 km.

Hasta el momento, las autoridades no han informado acerca de alguna afectación por cuenta de estos dos movimientos telúricos que despertaron a más de uno.

Es fundamental tener en cuenta que Colombia se encuentra en una zona con alta actividad sísmica, por lo que es habitual que diariamente se registren movimientos de tierra. Según SGC, en promedio se presentan alrededor de 69 sismos al día, aunque la mayoría son de baja magnitud y pasan desapercibidos para la población.

Contexto: ¿Habría posible incremento de los sismos en Colombia? Esto dice el Servicio Geológico

Por esta razón, resulta esencial conocer las medidas adecuadas para reaccionar ante un evento de este tipo. La institución recomienda mantener la calma, ya que conservar la serenidad permite actuar de manera más segura y efectiva.

Si el sismo ocurre mientras se encuentra dentro de una construcción con buena estructura, el SGC aconseja refugiarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en los puntos identificados como seguros. Es importante evitar las ventanas y los objetos que puedan caer.

Asimismo, la entidad subraya la necesidad de evacuar con precaución y rapidez, observando el entorno para detectar posibles riesgos. Durante la evacuación, se debe evitar el uso de ascensores y no ubicarse en los marcos de las puertas, ya que pueden ceder debido a la fuerza del movimiento telúrico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nigeria vs. Colombia: hora y canal para ver el partido decisivo del Mundial Sub-20

2. Fiscalía radicó acusación contra Carlos Mora por su participación en magnicidio de Miguel Uribe: reveló millonada que le pagaron

3. Colombia se estremeció con dos potentes temblores en la madrugada de este sábado 4 de octubre: epicentro y magnitud

4. Se dio a conocer qué pasará con concierto de Guns N’ Roses en Bogotá: Distrito tomó importante decisión

5. Felipe Arias, integrante de RCN, habló sobre infarto que sufrió y dejó contundente mensaje: “Tengo una segunda oportunidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Temblor en ColombiaServicio Geológico ColombianoTemblor Sismo

Noticias Destacadas

Carlos Eduardo Mora y Miguel Uribe Turbay.

Fiscalía radicó acusación contra Carlos Mora por su participación en magnicidio de Miguel Uribe: reveló millonada que le pagaron

Redacción Nación
Sismo temblor sismografo Colombia

Colombia se estremeció con dos potentes temblores en la madrugada de este sábado 4 de octubre: epicentro y magnitud

Redacción Nación
Luis Carlos Mejía, papá de soldado muerto, y el presidente Gustavo Petro.

Papá de soldado muerto vuelve a cuestionar a Petro por decir que se suicidó por amor: “No sea mentiroso”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.