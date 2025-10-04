El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó de unos nuevos temblores que se registraron en Colombia durante la madrugada de este sábado, 4 de octubre, y que despertaron a más de uno.

El más reciente ocurrió hacia las 4:35 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.2 grados. Su epicentro fue en el municipio de Los Santos, en Santander, uno de los sitios con más actividad sísmica que hay en Colombia.

La institución precisó que la profundidad de este nuevo fenómeno fue de 146 kilómetros.

En cuanto a los municipios más cercanos, estos fueron Los Santos (Santander) a 10 km, Jordán (Santander) a 12 km y Betulia (Santander) a 17 km.

Antes de esto, hacia las 3:56 de la mañana otro temblor se había registrado con epicentro en el municipio de Belén de Umbría, ubicado en el departamento de Risaralda.

De acuerdo con el reporte del SGC, la magnitud fue de 3.4 grados y la profundidad de 104 kilómetros. Asimismo, la latitud fue de 5.18° y la longitud de -75.91°.

Los municipios más cercanos a este movimiento telúrico fueron Belén de Umbría (Risaralda) a 4 km, Apía (Risaralda) a 10 km y Mistrató (Risaralda) a 13 km.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-10-04, 03:56 hora local Magnitud 3.4, Profundidad 104 km, Belén de Umbría - Risaralda, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/Ieauzhjtvb — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 4, 2025

Hasta el momento, las autoridades no han informado acerca de alguna afectación por cuenta de estos dos movimientos telúricos que despertaron a más de uno.

Es fundamental tener en cuenta que Colombia se encuentra en una zona con alta actividad sísmica, por lo que es habitual que diariamente se registren movimientos de tierra. Según SGC, en promedio se presentan alrededor de 69 sismos al día, aunque la mayoría son de baja magnitud y pasan desapercibidos para la población.

Por esta razón, resulta esencial conocer las medidas adecuadas para reaccionar ante un evento de este tipo. La institución recomienda mantener la calma, ya que conservar la serenidad permite actuar de manera más segura y efectiva.

Si el sismo ocurre mientras se encuentra dentro de una construcción con buena estructura, el SGC aconseja refugiarse cerca de columnas, bajo muebles sólidos o en los puntos identificados como seguros. Es importante evitar las ventanas y los objetos que puedan caer.