Comandante de Policía de Bogotá llegó a Panamá para traer a Colombia a John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Carlos Fernando Triana, viajó en la tarde de este miércoles 25 de enero hasta Panamá en compañía de la Interpol para traer a Colombia al ciudadano estadunidense John Poulos, quien fue detenido en ese país por ser el presunto responsable del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Carlos Fernando Triana, en compañía de uniformados de la Interpol, a bordo del avión que los llevó a Panamá. - Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Sobre las 5:30 de la tarde, tanto el general Triana como uniformados de la Interpol llegaron hasta Panamá para iniciar una reunión de coordinación bilateral entre la Policía Nacional de Colombia y las autoridades de Panamá. Esto, con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación internacional y adelantar el proceso de expulsión de este ciudadano estadunidense de territorio panameño con destino hacia Colombia.

Vale mencionar que, con el fin de tramitar la deportación a Colombia lo más pronto posible de John Poulos, el principal sospechoso del crimen de la DJ Valentina Trespalacios, la Fiscalía General les notificó a las autoridades panameñas la orden de captura emitida por un juez de control de garantías de Bogotá.

Poulos, quien fue capturado en la noche del pasado martes 24 de enero en el aeropuerto de Panamá cuando intentaba abordar un vuelo rumbo a Turquía, es señalado de ser la última persona que tuvo contacto con la DJ.

Juez de control de garantías dictó orden de captura en contra de John Paulos por el crimen de la DJ Valentina Trespalacios. - Foto: Cortesía

La detención de Poulos se hizo al adelantar un trámite administrativo, es decir, se ejecutó después que las autoridades panameñas recibieran una notificación de la noticia criminal que vinculaba al estadounidense.

La otra alternativa era que las autoridades panameñas realizaran la respectiva expulsión del ciudadano estadounidense y en ese momento se aplicara la orden de detención.

Policía de Panamá capturó a John Poulos, sospechoso de la muerte de Valentina Trespalacios. - Foto: Policía de Panamá

Poulos se expone a una condena mínima de 40 años de prisión, de ser hallado culpable de los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento o alteración de pruebas. La Fiscalía General cuenta con varias pruebas que vinculan al ciudadano estadounidense con el crimen.

Tras conocer las últimas pruebas, los investigadores buscan establecer si la joven de 23 años intentó defenderse de su agresor. La fotografía tomada por la Policía de Panamá deja ver una herida en el rostro del estadounidense, muy cerca de su ojo izquierdo.

Esta evidencia aviva la hipótesis de los investigadores sobre la legítima defensa que ejerció Valentina Trespalacios. Igualmente, las autoridades buscan establecer la posible participación de una segunda persona en el asesinato, ocultamiento del cuerpo y eliminación de las pruebas.

Valentina Trespalacios fue encontrada muerta en la localidad de Fontibón. - Foto: Facebook: Valentina Trespalacios

John Poulos tenía planeado asesinar a Valentina Trespalacios

Valentina Trespalacios, una de las DJ más reconocidas de Bogotá, fue hallada muerta el pasado domingo 22 de enero, luego de que un reciclador encontrara sus restos dentro de un contenedor de basura en el barrio Versalles, ubicado en la localidad de Fontibón.

Adicionalmente, con el pasar de los días, se han revelado detalles sobre este caso y las autoridades competentes indicaron que se está investigado que pasó en realidad con la joven. Asimismo, señalaron que la pareja sentimental sigue siendo el principal sospechoso.

Un reciclador fue el que encontró el cuerpo de la mujer y dio aviso a las autoridades. - Foto: Facebook - valentina.trespalacios

SEMANA también pudo conocer en exclusiva que John Poulos, como fue identificado el novio de la víctima, tenía planeado el crimen desde hace tiempo, puesto que alquiló un apartamento y un carro solo por cuatro días.

Pese a que supuestamente vino a Colombia a establecerse definitivamente, el estadounidense nunca adquirió y arrendó un inmueble en el país por más de una semana, como le había dicho a Valentina y su familia.

Los investigadores del caso enfatizaron en este medio que el hombre habría actuado solo y que no tuvo ningún cómplice. No obstante, afirmaron que este sí contrató a un detective privado para que siguiera a la reconocida DJ debido a que tenía sospechas de que le era infiel.

La Policía de Panamá detuvo a John Poulos, el extranjero señalado de asesinar a la joven Valentina Trespalacios en Bogotá. - Foto: Foto: Twiiter

De acuerdo con fuentes cercanas a la Policía, el hombre al que le pagó por acechar a la joven descubrió que esta se fue de viaje, aparentemente romántico, con otro sujeto a Aruba, por lo cual regresó a Bogotá a confrontarla.

Cabe recordar que Laura Hidalgo, mamá de Valentina, manifestó en Vicky en SEMANA que el extranjero parecía una persona tranquila y comprensiva, pero que constantemente peleaba con su hija debido a que era bastante celoso. Además, explicó que él se obsesionó con la colombiana.

Él es John Poulos, el novio de la DJ Valentina Trespalacios, quien apareció muerta en un contenedor de basura en Bogotá. - Foto: Cortesía a SEMANA - Facebook: Valentina Trespalacios

“Ella era una niña hermosa, extrovertida y amorosa. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño. Si tuvo celos por algo, pues era una niña muy hermosa y sonriente, no debió hacerle daño. Solo debió alejarse y ya. Él no se veía una persona agresiva, era muy tranquilo. Se obsesionó mucho con mi hija”, precisó la mujer.

Los investigadores le contaron finalmente a SEMANA que en los videos que han recolectado el estadounidense aparece completamente solo, por lo cual recalcaron que este cometió el crimen sin ningún cómplice.

Este martes 24 de enero también se conoció un video del momento exacto en el que el cuerpo de Trespalacios fue abandonado en el contenedor de basura, situado frente al parque Los Cámbulos.

Se conoció un video del momento en el que dejan el cuerpo de la DJ. - Foto: Pantallazo RCN

La grabación, que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación, muestra cómo un carro gris se acerca al basurero y (un hombre) abandona la maleta de color azul, en la que, unas horas después, un habitante de calle de la zona encontró el cuerpo de la joven.

En las imágenes se puede apreciar a un hombre parqueando el automóvil detrás de un árbol y dejando los restos de la mujer sin levantar sospecha alguna. Además, huye rápidamente del lugar.

Valentina Trespalacios fue asesinada en Bogotá. - Foto: Facebook Valentina Trespalacios

El vehículo, que posiblemente sea un Volkswagen Voyage 2021 (color plata), podría ser una pieza clave en la investigación que están desarrollando las autoridades sobre la muerte de Valentina, puesto que este sería el mismo que alquiló Poulos por cuatro días.

La alcaldesa Claudia López también se pronunció este miércoles 25 y aseguró, en diálogo exclusivo con Vicky en SEMANA, que tienen pruebas contundentes sobre este caso. Asimismo, manifestó que se trató de un feminicidio.

Valentina Trespalacios Dj asesinada, presuntamente, por su novio. - Foto: facebook Valentina Trespalacios

Además, la mandataria local aprovechó el momento para agradecerles a las autoridades panameñas por adelantar la captura de John Poulos, quien se disponía a tomar un vuelo rumbo.

“Este caso es completamente espantoso, es un feminicidio cantado. Yo quiero ser prudente, porque estamos en esa operación judicial y no la quiero malograr. Lo que sí puedo decir es que tenemos evidencias contundentes”, indicó inicialmente.

Luego, López precisó: “Le agradecemos a Panamá que haya atendido el llamado de la Policía colombiana para lograr esa detención administrativa. Nuestra Fiscalía ya está tramitando la captura penal oficial. Quiero ser prudente con ese tema”.

La alcaldesa de Bogotá reiteró en este medio que tiene pruebas bastante contundentes con respecto al asesinato de la joven y puntualizó que esperan hacer justicia para que este caso no quede impune.