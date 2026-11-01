SEMANA conoció detalles de las acciones que adelanta desde la madrugada de este domingo primero de noviembre la Tercera División del Ejército Nacional en contra de las disidencias de alias Iván Mordisco en el Valle del Cauca.

Disidencias de Iván Mordisco estarían detrás del ataque con dron a la Armada que dejó un muerto y cuatro heridos

Tres horas ya cumplen los intensos combates entre el Ejército y la estructura Adán Izquierdo, de las disidencias de Mordisco, que deliquen en zona rural del municipio de El Cerrito.

La Tercera Brigada mantiene la presión operativa en esta región del país.

Las unidades continúan la maniobra militar para reducir la capacidad armada de esta estructura, impedir nuevas acciones contra las comunidades rurales y mantener el control territorial en esta zona del departamento", señaló la Tercera Brigada.

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