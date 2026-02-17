Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial emite fuerte pronunciamiento y pide “respetar” las decisiones de la justicia

Un fuerte pronunciamiento emitió este martes 17 de febrero la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial para que se “respeten” las decisiones judiciales. Esto en referencia indirecta a los señalamientos que se han hecho en los últimos días por la decisión del Consejo de Estado que suspendió el decreto que fijó el salario mínimo en Colombia.

En un comunicado de tres párrafos, la Comisión Interinstitucional —conformada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Fiscalía General— aseguró que las decisiones adoptadas por los jueces se han hecho en “estricto cumplimiento con la Constitución y la ley”.

Gustavo Petro le responde al Consejo de Estado y convoca a mesa de concertación y a marchas en todo el país: “El salario vital se mantiene”

Pese a que se advirtió que, como todo, las decisiones judiciales pueden ser debatidas, la ley y la Constitución señalan que se deben respetar.

“Las discrepancias o inconformidades frente a estas decisiones judiciales deben tramitarse a través de los mecanismos y recursos previstos en el ordenamiento jurídico, dentro de las vías institucionales establecidas para tal fin desde la misma Constitución”, enfatiza el comunicado.

El pasado 15 de febrero, en una alocución, el presidente Gustavo Petro respondió a la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente el decreto que incrementó el salario mínimo para el año 2026.

“Voy a aceptar tener un decreto transitorio, vamos a aclarar la situación con el magistrado, pero el tiempo será mayor a los ocho días, ya que pediremos unas aclaraciones”, detalló el jefe de Estado.

Salario mínimo, de nuevo en negociación, tras decisión del Consejo de Estado. Esto está pasando en la reunión de concertación

Frente a la incertidumbre que habían expresado varios sectores, el presidente aseveró que el aumento del salario mínimo iba a mantenerse hasta la expedición de un nuevo salario.

“Entregaremos toda la información al magistrado. No nos equivocamos, pero puede modificarse el porcentaje con base en las realidades económicas”, aclaró.

El presidente reveló que el nuevo decreto transitorio mantendrá un salario mínimo vital mientras que el Consejo de Estado toma una decisión de fondo.

Los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila. Foto: Ministerio de Trabajo / Youtube

Por esto, advirtió que se llevarán a cabo reuniones clave en las que se hará una concertación y que será un insumo para la elaboración del nuevo decreto.

Durante la alocución, Petro envió un mensaje a los empresarios, ya que, según él, tienen una función social que es la de dar dignidad a sus trabajadores.

Según el mandatario, la economía colombiana es bastante sólida, por lo que el incremento del 23,7 % del salario mínimo es viable y tiene un sustento técnico.

Andi y Fenalco, ¿puntos de vista distintos sobre mantener alza del salario mínimo en 23,7 %?

“Estamos creciendo al 3,5 % y el trabajo está aumentando; la inflación está bajando porque se ha descendido del 13 al 5 %. La tasa del Banco de la República es la que nos ha frenado”.

El pasado viernes, después de conocer la decisión, el presidente Petro había convocado a los colombianos para el próximo jueves 19 de febrero, a las 4 de la tarde, para que salgan a todas las plazas públicas del país a defender el salario mínimo.

“La sentencia de la Corte Constitucional es de obligatorio cumplimiento. Prevalece en los criterios para determinar el salario mínimo, según el criterio ordenado desde 1991 de salario móvil y vital. El salario relativo calculado para Colombia y el relacionado con el rezago de salario vs. productividad laboral nos da la razón”, dijo.