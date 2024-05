Comité de huelga cierra el Ministerio del Trabajo durante el primer día de cese de actividades, por “incumplimientos desde 2013″

Huelga en MinTrabajo: ¿trabajadores vs. trabajadores?

Los trabajadores tienen previsto hacer valer el derecho a la huelga, la cual, según dijo la presidenta de una de las agremiaciones, Leidy Cortés, es legal, pues para que no lo sea tendría que ser declarada como tal por un juez.

De esa manera, miles de ciudadanos colombianos que a diario realizan gestiones ante estas 36 oficinas en el país no encontrarán los servicios habituales: las instalaciones serán cerradas, no habrá atención al público, no se expedirá ninguna clase de certificación y habrá plantones frente a las instalaciones del Ministerio del Trabajo en el territorio nacional, confirmaron en la noche los voceros sindicales.