Pese a los problemas, Colombia sigue siendo un país bastante feliz. La sociedad viene haciendo un tránsito de valores tradicionales a unos más laicos y la clase media toma un protagonismo mayor, no solo en términos de expansión, sino en sus modos de vida y concepciones políticas.

Otro indicador de esa felicidad se encuentra en la sensación de libertad que manifestaron los encuestados. La mitad siente que tiene total libertad de elegir y controlar sus vidas, mientras que tan solo el 2 por ciento piensa lo contrario.

La pregunta que surge es: ¿por qué una sociedad que todavía no ha salido del drama del conflicto armado, que no ha solucionado la gran desigualdad y que tiene problemas como la corrupción, es tan feliz? Esto coincide con el último índice de felicidad de Gallup, en el que el país sobresale, pero muestra poco optimismo. La respuesta puede tener dos aristas. En una entrevista con SEMANA, el científico y lingüista Steve Pinker señaló que buena parte del pesimismo en Colombia y el mundo se debe a que los medios de comunicación magnifican las tragedias y los hechos negativos, cuando la cotidianidad no es así.