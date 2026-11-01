La tarde de este domingo 1 de noviembre se registró un ataque armado en contra de la estación de Policía del municipio de Totoró, en el Cauca.

Varios ciudadanos grabaron los momentos de pánico y zozobra.

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En las grabaciones, hechas con teléfonos celulares por parte de los habitantes, se escuchan las ráfagas de disparos y las detonaciones.

El miedo provocó que las personas buscaran refugio en establecimientos de comercio y viviendas cercanas.

Por el momento, las autoridades no reportan heridos.

En medio de la acción armada, fue ubicado un cilindro sobre la vía que comunica al municipio con Popayán, la capital del Cauca.

La comunidad registró el ataque a la estación de Policía en Totoró. Foto: Cortesía

Las disidencias de las Farc, según confirman fuentes, son los autores de este ataque.