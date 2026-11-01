La tarde de este domingo 1 de noviembre se registró un ataque armado en contra de la estación de Policía del municipio de Totoró, en el Cauca.
Varios ciudadanos grabaron los momentos de pánico y zozobra.
En las grabaciones, hechas con teléfonos celulares por parte de los habitantes, se escuchan las ráfagas de disparos y las detonaciones.
El miedo provocó que las personas buscaran refugio en establecimientos de comercio y viviendas cercanas.
Comunidad alerta por ataque contra la estación de Policía en el municipio de Totoró, Cauca. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/FVFfaoAB6N— Revista Semana (@RevistaSemana) November 1, 2026
Por el momento, las autoridades no reportan heridos.
En medio de la acción armada, fue ubicado un cilindro sobre la vía que comunica al municipio con Popayán, la capital del Cauca.
Las disidencias de las Farc, según confirman fuentes, son los autores de este ataque.