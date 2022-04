Con plantones conmemoran un año del asesinato del joven Santiago Murillo

En Ibagué, la capital de Tolima, este 28 de abril representa un día de conmemoración de dolor por la muerte del joven Santiago Murillo, quien recibió un disparo y perdió la vida en medio de las manifestaciones del Paro Nacional convocado el año pasado en diferentes regiones del país.

Las actividades están pautadas para después de las 6:00 de la tarde de este jueves, informó el portal de noticias web El Olfato, que detalló que un colectivo de jóvenes está convocando un plantón en el parque Manuel Murillo Toro, ubicado en el centro de la ciudad de Ibagué.

“Desde el colectivo ‘Ibagué se moviliza’ queremos invitarles a un plantón por la memoria de quienes fueron víctimas del Estado en medio del Paro Nacional del año pasado”, indica un panfleto que entregaron a los ciudadanos en las calles.

Según este medio digital de Ibagué, las marchas culminarán en la calle 60, donde cayó herido de bala el joven Santiago Murillo hace doce meses.

El 1 de mayo de 2021, Día del Trabajador, fue un día de manifestaciones que continuaron con la mecha ya prendida. Miles de personas en todo Colombia marcharon pacíficamente, otras incurrieron en actos vandálicos, así como algunos uniformados de la Policía Nacional, al parecer, habrían abusado de la fuerza con la ciudadanía. La muerte de Santiago Murillo, joven de 19 años de Ibagué, es una de las historias que estremeció al país.

Ese día, Murillo estaba con su novia Estefanía Silva cuando él se fue a eso de las 6:30 de la tarde y se encontró con un grupo de personas en la calle 42, a menos de cuatro cuadras de la casa de ella, cerca de la Universidad del Tolima. El joven y las otras diez personas iban bajando por esa vía, porque en la calle 37 la situación se veía tensa y prefirieron alejarse de ahí.

Mientras caminaban, en la calle 60 se cruzaron con agentes del Esmad y un grupo de motorizados. Uno de ellos, “blanco y robusto”, es la persona que le habría disparado a Santiago, aseguró su pareja.

Según el reporte de la Clínica Nuestra de Ibagué, el impacto de un arma de fuego en el tórax de Santiago fue la razón de su muerte, pues la gravedad de la herida fue profunda. “La Policía lo mató”, sostuvo la joven.

Miguel Murillo, su papá, lo recuerda como un muchacho querido por sus amigos, por su familia, por las mamás de sus amigos, por todos los que estaban a su alrededor. “Era un pelado educado, juicioso, sociable, una persona responsable, era un excelente niño”, relató, y añadió que Santiago solía pasar mucho tiempo en la casa y que cuando salía, por lo general era con él a montar en bicicleta o con su novia Estefanía, y que, de vez en cuando, iba a la casa de su tía.

Santiago Murillo y su papá, Miguel Murillo - Foto: Cortesía

Aunque algunas versiones previas señalaron lo contrario, pero el papá de Santiago aseguró que su hijo no participó en las protestas. Aunque se acercó a una zona de manifestaciones, quizá por curiosidad, Miguel tiene la certeza de que su hijo no estaba manifestándose ni mucho menos lo hizo lanzando piedras o con violencia, algo que de cualquier forma no justificaría, si es que así ocurrió, que recibiera un disparo de un integrante de la Policía.

“Él no era de las personas que participan en esas cuestiones. Yo soy hincha del Tolima, pero nunca le inculqué eso, porque a la edad de ellos me daba miedo que de pronto él pudiera ser parte de ese grupo”, explicó Murillo, quien resaltó que apoya las protestas y exigencias ciudadanas, pero jamás el vandalismo y los disturbios. “Ni yo, ni Santiago, nunca le di la educación para que hiciera eso”, explicó Miguel Murillo.