Concejal Bastidas denuncia caso de bebé que lleva esperando por traslado a una UCI pediátrica en Bogotá

La concejal de Bogotá Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, denunció este martes el caso de un menor de cinco meses de nacido con problemas respiratorios, que lleva más de 48 horas a la espera de ser trasladado a una UCI pediátrica en la ciudad.

“Todo el día buscando una UCI pediátrica para un bebé de 5 meses que se encuentra en la Clínica Los Cobos”, expresó la concejal.

Todo el día buscando una UCI pediátrica para un bebé de 5 meses que se encuentra en La Clínica Los Cobos. @Compensar_info EPS @SectorSalud @MinSaludCol — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) October 18, 2022

Y agregó: “En #Bogotá no hay una UCI Pediátrica disponible y entonces qué, ¿dejamos morir los niños? Aquí los niños no importan. La ciudad de la doble moral, les importan los animalitos, pero los niños no. ¿Dónde está la Secretaría de Salud?”.

En #Bogotá no hay una UCI Pediátrica disponible y entonces qué ❓dejamos morir los niños ❓ aquí los niños no importan. La ciudad de la doble moral les importan los animalitos, peor los niños no

Dónde está @SectorSalud @bogota — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) October 19, 2022

En diálogo con SEMANA, el padre del menor, quien pidió que se omitiera su nombre, dijo que lo llevaron de urgencias en horas de la madrugada del pasado domingo 16 de octubre a la clínica Los Cobos con problemas para respirar.

Según relató, el pequeño sufre bronquiolitis, una infección causada por un virus sincitial. Manifestó que la atención en este centro asistencial ha sido buena, pero señaló que los médicos le dijeron que debía ser trasladado a una UCI pediátrica de la ciudad para que le brinden una mejor atención.

El padre dijo que se hizo la solicitud de traslado, pero llevan más de 48 horas a la espera. Agregó que en la página de la Secretaría aparece que hay cerca de 30 camas UCI disponibles; no obstante, no hay respuesta aún al pedido de traslado, por lo que clama que pronto sea aprobado.

El plan de la Secretaría de Salud de Bogotá que promueve la vacunación; ¿de qué trata?

Desde el pasado jueves 13 de octubre, la capital del país comenzó un camino con un propósito claro, incentivar cada vez más la vacunación y la protección contra más de 25 enfermedades que se pueden evitar con la inmunización del plan ‘Vacunarse es Mundial’.

Teniendo en cuenta que, en Bogotá, 40.490 niños y niñas menores de 1 año faltan por completar su esquema, así como 43.518 niños mayores de un año están pendientes por vacunar y 34.987 niñas y niños mayores de 5 años necesitan la inmunización, la ciudad aumenta sus esfuerzos y busca que en total 118.995 menores de edad estén al día con sus vacunas a partir de este jueves 13 y hasta fin de año.

La Secretaría Distrital de Salud hace énfasis en que evitar contraer diferentes enfermedades sí es posible. Las vacunas previenen afecciones que son de muy fácil transmisión, por lo cual es necesario que todos los niños y niñas tengan al día su esquema.

“Vacunarnos es una actividad mundial, hoy queremos decirles que los niños y las niñas serán los mejores en la actual temporada, si entre todos logramos tener una vacunación completa. Aprovechemos el entusiasmo que nos genera el fútbol y protejamos a nuestras niñas y niños con las vacunas, es por la salud y el futuro de todos”, manifestó sobre el tema el secretario de Salud, Alejandro Gómez.

De igual manera, es necesario destacar que recientemente, en los países de la región de las Américas, como Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Perú y Argentina, han reaparecido casos de enfermedades que estaban controladas o han aumentado los niveles históricos de casos. La Secretaría Distrital de Salud busca que la ciudad permanezca inmune contra la aparición de estas enfermedades.