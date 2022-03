Concejal de Bogotá niega haber insultado a la Policía en marcha de mujeres

Este miércoles se difundió en las redes sociales un video en el que aparece la concejal de Bogotá Susana Muhamad en medio de una transmisión en vivo, durante la marcha que se realizó en conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la capital del país.

En el clip se escucha a la cabildante leyendo un mensaje insultante contra la Policía, que fue enviado por uno de los seguidores del streaming “en Medellín, Colombia, los tombos hps están atacando a las mujeres”, se escucha. En la grabación también se observa un ataque contra una estación de TransMilenio.

A través de Twitter, la concejal Lucía Bastidas, de la Alianza Verde, cuestionó a su colega por el video.“@SusanaMuhamad ¿Usted es funcionaria públic⁉️ le parece que construye ese lenguaje de odio contra ⁦@PoliciaColombia⁩ y le pregunto ¿usted cómo servidora pública qué opina del vandalismo?, ¿usted estaba ahí?, ¿qué hizo? y ⁦¿@SeguridadBOG⁩ que hicieron?”, dijo.

⁦@susanamuhamad⁩ usted es funcionaria pública⁉️ le parece que construye ese lenguaje de odio contra ⁦@PoliciaColombia⁩ y le pregunto usted cómo servidora pública qué opina del vandalismo ⁉️ usted estaba ahí ⁉️ que hizo⁉️ y ⁦@SeguridadBOG⁩ que hicieron ⁉️ pic.twitter.com/AINRobNHrH — Lucía Bastidas Ubate (@luciabastidasu) March 9, 2022

Posteriormente, la concejal Muhamad dio sus explicaciones sobre el video a través de Twitter. Según manifestó la cabildante Colombia Humana, el clip fue editado con “mala intención” y saca de contexto lo que dice. Muhamad aseguró que no estaba de acuerdo con el comentario insultante y que, por ello, paró a la mitad de la frase e inmediatamente prosiguió con el 67ij

“Buenas noches. Abro mi Twitter y veo que se ha publicado un video de la marcha que hubo ayer en la ciudad de Bogotá de las mujeres, en donde hice un Facebook Live, el cual fue editado y sacado de contexto para hacer parecer que yo le hacía un insulto a la Policía Nacional. Lo que no muestra el video -porque está editado con un mal propósito- es que yo lo que estoy haciendo es leer un comentario de uno de los usuarios. Tan no estoy de acuerdo con ese comentario que a la mitad de la frase paro de leer y continúo con la transmisión”, dijo.

Se ha publicado un video del live que hice ayer de la marcha del 8M, video que es editado con una mala intención y saca de contexto lo que se dice, mi control político siempre ha sido con rigurosidad y pruebas y no con insultos. pic.twitter.com/RvNmlnVsaJ — Susana Muhamad (@susanamuhamad) March 10, 2022

Muhamad dijo que le ha hecho control político a la Policía con “rigurosidad y pruebas” y sin necesidad de insultos. “Aprovecho para decir que yo no solamente he hecho un control político riguroso de la Policía y no necesito insultos para hacerlo. Por el contrario, he aportado pruebas a la justicia sobre el abuso policial y también que no estoy de acuerdo con la afectación de bienes públicos en el marco de la protesta social. Que apoyo la protesta social pacífica y que ayer yo lo que evidencié, durante todo el recorrido, fue una manifestación de mujeres diversa, joven que estaba hablando de los derechos de las mujeres y que eso fue lo que busqué transmitir a través de mi Facebook Live”, expresó.