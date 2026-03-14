Condenan a 38 años de cárcel a integrante del Clan del Golfo responsable de homicidios en Córdoba

La Sala Penal del Tribunal Superior de Montería condenó a 38 años y 4 meses de prisión a Dairo José Clemente Peñata, conocido con el alias de Julián, por su responsabilidad en una ola de asesinatos selectivos en 2017.

La decisión de segunda instancia se da tras un recurso de apelación que presentó la Fiscalía General de la Nación, pidiendo revocar el fallo absolutorio de primera instancia que había concedido un juez de la República.

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Además de la condena, el Tribunal Superior de Córdoba también impuso una multa equivalente a 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 20 años.

En medio de la investigación se conoció que el sujeto hizo parte de una estructura sicarial, a la cual se atribuyen tres crímenes entre febrero y mayo de 2017 en la ciudad de Montería.

Clemente Peñata, quien fue capturado a mediados de 2017, deberá cumplir la pena en el establecimiento carcelario que designe el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Alias Julián, de acuerdo con las investigaciones, era el encargado de los asesinatos selectivos a la población civil y, al ser un sujeto de alta peligrosidad, se escondía bajo la fachada de un trabajador de la construcción.

Su captura se registró en el barrio Canta Claro, de la ciudad de Montería, en el marco de la operación Agamenón 2. Se presume que Clemente Peñata también estuvo detrás del plan pistola del Clan del Golfo.