Nación

“Condeno el cobarde atentado”: general Emilio Cardozo sobre ataque del ELN con dron con explosivos en Bolívar

La guerrilla mantiene una ofensiva terrorista en contra del Ejército en diferentes regiones del país.

Redacción Semana
15 de agosto de 2025, 8:26 p. m.
“Condeno el cobarde atentado”: General Emilio Cardozo, sobre ataque del ELN con dron con explosivos en Bolívar. | Foto: SEMANA / AFP

Un nuevo ataque criminal por parte del Ejército de Liberación Nacional se registró este viernes, 15 de agosto, en el sur de Bolívar. El resultado de la acción terrorista del ELN fue la de un militar asesinado y varios heridos.

Rueda de prensa Comandante General de las Fuerzas Militares y la cúpula militar
El comandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, condenó nuevo ataque del ELN contra las tropas. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo, condenó la acción del grupo terrorista en contra de sus hombres.

“Condeno el cobarde ataque terrorista del GAO-ELN contra nuestras valientes tropas del Batallón de Selva N.° 48 en Santa Rosa, sur de Bolívar", dijo.

Agregó que en la acción terrorista fue asesinado el soldado profesional Jhon Redondo Jiménez.

“No quedará impune. A su familia y compañeros, les expreso toda mi solidaridad y respaldo. Nuestros heridos reciben atención médica prioritaria. Gracias al despliegue aéreo y terrestre, logramos ubicar a los cuatro militares que estaban desaparecidos después de enfrentar con valentía este ataque indiscriminado; se encuentran bajo atención médica”.

Los ataques con drones por parte de grupos armados preocupan a las autoridades. Estos elementos no tienen precisión, ya que su fabricación no es militar y son adaptados para que carguen explosivos.
ELN uso un dron para atacar a las tropas en Bolívar. Un militar fue asesinado. | Foto: Colprensa

La información entregada por el Ejército señala que: “el 14 de agosto de 2025, en desarrollo de operaciones militares enmarcadas en el Plan de Campaña Ayacucho Plus, tropas del Batallón de Selva N.º 48 fueron atacadas con artefactos explosivos lanzados desde un sistema UAS (dron) por integrantes del grupo armado organizado (GAO) ELN. El hecho tuvo lugar en la vereda La Pradera, en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar”.

“​En estos hechos fue asesinado nuestro soldado profesional Jhon Redondo Jiménez, quien a pesar de los esfuerzos de los enfermeros de combate y el personal médico, falleció durante la extracción a un hospital de la ciudad de Bucaramanga", explicó la institución castrense.

La acción del ELN fue tan violenta que alcanzó a otros militares. “De igual forma, siete soldados profesionales más presentan heridas leves producto de esquirlas. Tras este ataque, las unidades militares desplegaron maniobras ofensivas adicionales para asegurar el sector y determinar la ubicación de cuatro militares más que integraban el dispositivo de seguridad en la zona”, dijo el Ejército.

Después de fuertes combates en días anteriores en la región del Pacífico caucano, este sujeto herido, quien había sido abandonado por sus compañeros, decidió entregarse a las tropas.
Varios militares resultaron heridos tras ataque del ELN en sur de Bolívar. | Foto: Ejército Nacional

La institución armada indicó que denunciará el ataque criminal ante las autoridades competentes. “​Este Comando rechaza de manera categórica este acto terrorista que atenta no solo contra la vida e integridad de nuestras tropas, sino también contra la tranquilidad y seguridad de la población civil. Este tipo de acciones constituyen una clara violación de los derechos humanos”, señaló el Ejército.

