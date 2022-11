Conductor borracho que atropelló a policías de tránsito en Cúcuta tendrá casa por cárcel

Luego de que este fin de semana un conductor aparentemente en estado de embriaguez atropellara a cuatro personas, entre ellas dos civiles y dos uniformados de la Policía de Cúcuta, un juez le dictó medida de casa por cárcel.

El hombre involucrado fue identificado con el nombre de Sadi Alfonso Ríos Aceros, de 50 años, quien en la noche del sábado 26 de noviembre habría, al parecer, perdido el control del vehículo al no atender una señal de pare en un puesto de control ubicado en el anillo vial occidental de la capital de Norte de Santander.

El conductor de la camioneta arrojó grado 2 de alicoramiento y presuntamente intentó escapar del sitio para evadir su responsabilidad, pero posteriormente fue detenido por las autoridades. Sin embargo, no recibió una condena digna.

Pues de acuerdo con el juez Adrián Mauricio Pezzoty Solano le impuso medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva en su lugar de residencia ubicada en el barrio La Hermita, donde tiene en su cargo el delito de homicidio en grado de tentativa en concurso con lesiones personales.

Las víctimas del accidente son el mayor Giovanni Alexander Chávez, quien es el jefe de la Seccional de Tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la patrullera Jessica Carolina Franco, y las ciudadanas Andreina Ríos Uzcátegu e Izaura Milena Mejía Orozco.

Los cuatro heridos fueron trasladados inmediatamente a centros asistenciales de la ciudad para recibir la atención médica necesaria. Sin embargo, la patrullera Franco se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado tras recibir afectaciones en su cabeza y espalda.

¿Cúcuta sin Policía de tránsito en enero?

En incertidumbre se encuentra el convenio de la Policía de tránsito de la capital nortesantandereana luego de que el Consejo de Cúcuta metiera mano en esta situación y no renovara el contrato porque aseguran que se revisarán algunos puntos que están afectando a la comunidad.

“Le decimos al Alcalde y al secretario de Tránsito, ¿qué está pasando con la movilidad y el tránsito en la ciudad?, cargan y descargan a cualquier hora del día, no hay un control, no hay autoridad, ¿o cambia a su secretario o cambian otras alternativas que le sirvan a la ciudad?”, señaló Carime Rodríguez, concejal de Cúcuta.

En ese sentido, la ciudadanía cucuteña está preocupada con lo que pueda pasar con el acuerdo 021, pues a la fecha no hay una definición de esta situación que permita una garantía vial en las calles de la ciudad a tal punto que el año podría acabarse sin llegar a ninguna conclusión.

“Tuvimos que informarle a la comunidad en general que a partir del 1 de enero del 2023 no va a haber policía de tránsito y no va a haber control operativo, no se le estaba pidiendo recursos al honorable concejo si no permiso para llevar a cabio estas maniobras por qué pasaba el periodo calendario y así lo determina la ley”, puntualizó Mayid Gene Beltrán, secretario de Tránsito de Cúcuta.

Por su parte, las autoridades están implementando otras estrategias de prevención con el fin de regular la movilidad en esta ciudad fronteriza, así como también se contempla por un mes contratar directamente a la Policía Nacional para mitigar en el mes de enero esta situación ante una reapertura vehicular fronteriza.

“Lamentablemente, ha habido diferencias entre este convenio, pero ya tenemos el contacto con la dirección Policía Nacional para que en los primeros 40 días a partir del 1 de enero se tome el control de la ciudad y ojalá el Concejo entienda que no podemos someter a la ciudad en una situación de incertidumbre que por fortuna ya la estamos sacando adelante”, aseveró el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.