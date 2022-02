“Confiar en la gente es clave”: Alejandro Gaviria sale en defensa de sus polémicas alianzas

Alejandro Gaviria, precandidato de la Coalición Centro Esperanza, protagoniza una nueva discordia en la Coalición Centro Esperanza. Jorge Enrique Robledo, su compañero, aseguró que el exrector de la Universidad de los Andes rompió lo pactado y, por eso, no lo apoyará en caso de que Gaviria gane la consulta del próximo 13 de marzo.

Gaviria, por su parte, continúa sacando pecho por sus nuevos apoyos, entre los cuales destaca a Jorge Emilio Rey, exgobernador de Cundinamarca y conocido por supuestas prácticas clientelistas en política. Además, ha sido señalado de volteo de tierras en Cundinamarca.

Este lunes, luego de las nuevas muestras de poder político, Alejandro continuó con la defensa a su estrategia para llegar a ser presidente.

Primero habló de las elecciones, donde dijo que se presentan dos propuestas distintas de cambio. “Yo represento una de ellas, la visión de cambio que necesita el país, la visión que une, que plantea una transición entre un pasado ya agotado y un futuro todavía por construir”, aseguró.

El próximo presidente tendrá que ser un gran reformador social, tendrá que tener la capacidad de unir, de juntar los diferentes, de promover la paz política, de confiar en los demás y trabajar con todo el mundo. Estoy listo para esa tarea. #ColombiaTieneFuturo #vamosAGanar pic.twitter.com/irYr4CHdzp — Alejandro Gaviria (@agaviriau) February 28, 2022

“El cambio que une. Dividir para ganar es un error. Dividir el mundo, por ejemplo, entre las mafias de un lado y los honestos y conscientes del otro supone de antemano que los contradictores son enemigos. No hay nada más alejado del centro político que esta idea”, dijo, en clara referencia a sus compañeros de la Centro Esperanza.

Fue ahí donde introdujo su excusa para aceptar los apoyos de las figuras cuestionadas: la confianza en su versión de los hechos. “Confiar en la gente es clave. Aquellos que presumen que todos los políticos son corruptos, muchas veces terminan aumentando la corrupción. Transmiten la idea de que nos enfrentamos a un fenómeno generalizado y por lo tanto excusable”, aseveró.

Y la unión, según Gaviria, será un atributo clave para el próximo presidente de Colombia. “Tendrá que tener la capacidad de unir, de juntar los diferentes, de promover la paz política, de confiar en los demás y trabajar con todo el mundo. Estoy listo para esa tarea”, concluyó.

Fajardo, en rueda de prensa en Bogotá, habló sobre lo que piensa de las nuevas adhesiones de Gaviria y su estrategia para ganar la consulta y, posteriormente, pasar a segunda vuelta.

“Lo que he visto alrededor de Alejandro Gaviria es perturbador, yo nunca me imagine que eso fuera a ser. Y entiendo muy bien lo que dice Jorge Robledo, pero mi decisión es: concentrémonos en hablarle a Colombia, hablar de las propuestas, no destruyamos todo el trabajo que hemos hecho durante más de 2 años y medio atrapados en cosas que la mayoría de las personas en Colombia no entiende y ese sería el peor error que podemos cometer”, dijo Fajardo.

“He sido muy juicioso en cuidar la coalición. Ustedes no me han visto a mí protagonista de una discusión que pasa al terreno público y esa ha sido mi posición”, sostuvo.

Dijo que “le da pena” lo que ha sucedido, pero que por su parte seguirá trabajando para imponerse en ese sector. Y que es una “decepción” y que ha visto cosas que ni si quiera le gustaría compartir.