Confirman que el cuerpo hallado en río Frío, en Cajicá, corresponde a la niña Valeria Afanador

La Fiscalía General de la Nación confirmó que el cuerpo hallado en la tarde de este viernes, 29 de agosto, en Río Frío, en el sector conocido como Fagua (Cundinamarca), sí corresponde a Valeria Afanador, la menor de 10 años desaparecida desde hace 18 días en Cajicá.

Según el ente investigador, en el dictamen forense entregado por el Instituto de Medicina Legal se confirma que el cuerpo sin vida corresponde al de la niña de 10 años que había sido reportada como desaparecida, por lo que ahora se está a la espera de conocer las razones de su muerte.

“La Fiscalía continúa las acciones investigativas para establecer la verdad y posibles responsables de los hechos, mientras Medicina Legal realiza los análisis científicos que acrediten las causas de la muerte de la niña”, manifestó el ente investigador en un comunicado.

Precisamente, SEMANA conoció este sábado que el caso de la menor, que fue hallada sin vida luego de 18 días desaparecida, será investigado por parte de la Fiscalía General como un homicidio, ya que los investigadores judiciales consideran que su cuerpo fue arrojado en el sitio donde lo encontraron.

Los encargados de adelantar la investigación tienen en su poder abundante material probatorio que prueba que el asesinato se habría registrado en otro sitio de esta geografía donde fue hallado, después de 18 días.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, fue el encargado de anunciar este viernes, 29 de agosto, que el cuerpo había sido hallado sin vida en este sector del departamento.

De acuerdo con la información suministrada por el mandatario departamental, el cuerpo fue hallado en una zona contigua al río Frío, es decir, en inmediaciones al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, de donde había desaparecido, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en Cajicá.

La Fiscalía ya había confirmado que el cuerpo de la menor fue hallado por un campesino de la zona, lo que ha causado dudas en medio de la investigación, pues allí en el sector donde fue encontrado ya se había realizado, durante varios días, una búsqueda exhaustiva.

En diálogo con SEMANA, el gobernador Rey señaló que por el punto pasaron más de 200 personas en los últimos días, lo que le genera muchas preguntas.

“Imagínense ustedes 200 personas distribuidas en un perímetro inicial de 500 metros los dos o tres primeros días. Significaba entonces un número importante de personas por metro cuadrado y los buzos expertos cubriendo también el corredor”, destacó el gobernador en diálogo con este medio.