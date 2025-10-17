Confirman que restos óseos pertenecen a Eileen Páez, niña de dos años que había desaparecido en Tolima: habló su abuela

En las últimas horas, la familia de Eileen Páez, niña de dos años desaparecida en Tolima en 2024, confirmó que los restos óseos hallados en el municipio de Roncesvalles pertenecen a la pequeña.

“Estamos esperando que nos entreguen los restos de la niña, eso es lo que necesitamos y que se haga justicia, la madre está libre. Siempre a ella se le pidió que dejara la niña y mire las consecuencias. Yo pedí ayuda a la Fiscalía y al ICBF para evitar que se llevaran la niña, y mire lo que sucedió”, dijo Caracol Radio, Sonia Rodríguez, abuela paterna de la niña.

Los restos óseos fueron hallados a finales del mes de octubre de 2024 en zona rural de Roncesvalles, municipio ubicado al sur del Tolima.

La menor había sido reportada como desaparecida en abril de 2024, luego de que su mamá se la llevara, desde la zona rural de Candelaria, Valle del Cauca, a Roncesvalles, en Tolima.

Tras su desaparición, entre las veredas de Agua de Dios y El Cedral, en el municipio de Roncesvalles, la mamá de la niña y su padrastro aseguraron que, mientras vigilaban los linderos de un potrero, perdieron de vista a Eileen.

Sin embargo, algunos familiares de la niña han insistido en que ella venía sufriendo maltrato físico.

Precisamente, tanto el padrastro, un hombre identificado como Brayan Estiven Lozano, como la madre de la niña, están privados de su libertad en un centro carcelario y su domicilio [casa por cárcel] respectivamente, mientras se investiga la presunta responsabilidad de ambos en la muerte de la pequeña, a quien su abuela describió como una persona alegre e inteligente.

Quien también se pronunció sobre el hallazgo de los restos óseos de Eileen fue Edisson Grajales, alcalde de Roncesvalles: