Congreso escuchó a las víctimas pero desde una pantalla

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, creado por mandato de la Ley 1448 de 2011, el Congreso de la República sesionó esta sábado en pleno (con presencia del Senado y la Cámara de Representantes) para escuchar a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

Por mandato de la mencionada ley, el 9 de abril de cada año se celebra el Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas y se realiza por el Estado colombiano eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas.

En el Congreso en pleno, que fue presidido por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez Jiménez (Partido Conservador) y la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Kristin Arias (Centro Democrático), las víctimas coincidieron, en las cerca de cuatro horas y media que duró la sesión, en que si bien se han hecho esfuerzos normativos para reparar a quienes se vieron golpeados directamente por el conflicto, aún falta mucho camino para que lo que está escrito en el papel se vuelva una realidad en los rincones del país.

“Hoy desde el exilio los desterrados reconocemos las medidas que garanticen la no repetición de violación de derechos. Sabemos que es necesario una atención integral de nuestro Estado colombiano”, expresó Jhon Romero, representante de víctimas en el exterior.

Por su parte, Blanca Real, coordinadora de víctimas en el Vichada, pidió que se tengan en cuenta las realidades regionales a la hora de implementar las normas.

“Para nosotros, víctimas del conflicto, son importante estos espacios, y más para un departamento como el Vichada. Pedimos que se territorialicen las leyes y decretos que salen a nivel Nacional”, indicó Real.

Por su parte, Mayerly Paredes, representante del departamento del Huila, apuntó que “todos los días debatimos para que seamos escuchados; las víctimas somos el centro de la paz, y por el daño que tenemos, merecemos ser priorizados”.

Mientras tanto, el presidente del Senado de la República, Juan Diego Gómez, resaltó la importancia de tener por primera vez 16 circunscripciones especiales de paz, para avanzar en la creación de las políticas públicas para las víctimas, de acuerdo a las peticiones realizadas.

Un hecho que llamó la atención de esta jornada fue que a pesar de que ya se ha venido trabajando de manera presencial en el Legislativo, los congresistas decidieron no asistir al Capitolio Nacional de manera presencial para escuchar las víctimas, como ocurre normalmente, como es costumbre, sino que lo hicieron en una sesión virtual.

¿La razón? El Salón Elíptico, que es el más grande del recinto, está siendo adecuado para las 16 curules de paz. Este hecho generó malestar en las organizaciones de víctimas, que esperaban que se habilitara otra espacio para la sesión o que al menos hubiera presencia de delegados de cada partido en una sesión mixta.

Estadísticas

Según la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas a la fecha existen 9.237.051 personas que se encuentran en el Registro Único de Víctimas. De esa cifra 7.350.349 son sujetas de atención porque cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la ley.

No son sujeto de atención 1.900.104 víctimas ya fallecidas, directas de desaparición forzada, homicidio y no activas para la atención. Víctimas que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación.