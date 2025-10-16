Suscribirse

Nación

Consejo de Estado mantiene decreto del Gobierno que modificó el reparto de tutelas contra el presidente Petro

El alto tribunal admitió la demanda que presentó la senadora Paloma Valencia, pero negó la medida cautelar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 1:57 p. m.
.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. | Foto: Getty Images

El Consejo de Estado dejó en firme el decreto que expidió el Ministerio de Justicia para modificar el reparto de tutelas contra el presidente Petro, después de que negara la solicitud de medida cautelar que presentó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿En qué lugar quedó Estados Unidos? Sale de la lista de los pasaportes más poderosos del mundo. Así quedó el ranking en 2025

2. Reviven clip de la canción que la influencer Baby Demoni quería en su funeral

3. Manifestaciones en Perú: un muerto y cien heridos dejan las protestas tras instalación de nuevo gobierno

4. José Pékerman celebró la desgracia de Colombia en el Mundial Sub-20: se regó al hablar

5. Dueño de fortuna en Powerball adquiere casas destruidas por incendio en Los Ángeles: esta sería la razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Consejo de EstadoGustavo PetroPresidencia de la República

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.