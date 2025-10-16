Nación
Consejo de Estado mantiene decreto del Gobierno que modificó el reparto de tutelas contra el presidente Petro
El alto tribunal admitió la demanda que presentó la senadora Paloma Valencia, pero negó la medida cautelar.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El Consejo de Estado dejó en firme el decreto que expidió el Ministerio de Justicia para modificar el reparto de tutelas contra el presidente Petro, después de que negara la solicitud de medida cautelar que presentó la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.
En desarrollo...