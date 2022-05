Consternación en Ibagué por el asesinato de uno de sus artistas

Este lunes fue asesinado el artista Cristian Abello en Ibagué, cuando al parecer, un hombre de aproximadamente 47 años estaba robando en una vivienda de la calle 15 con carrera primera y presuntamente disparó en su huida, pero quien recibió uno de los impactos de bala fue el joven quien se encontraba tomando unas fotografías cerca al parqueadero de Chapinero.

Abello fue trasladado a la Clínica Tolima, pero murió cuando le practicaban la cirugía ante la gravedad de la herida que le dejó el disparo. De acuerdo a medios locales, las autoridades confirmaron la captura del presunto responsable de la muerte del artista.

El joven artista es reconocido por participar en festivales de música, también se destacaba por producir sus propias composiciones y hacía parte del movimiento de rock en la capital tolimense.

La muerte del artista generó la consternación entre la comunidad de Ibagué, que publicó mensajes lamentando la partida de Cristian. “Que día más TRISTE para la música en Ibagué Q.E.P.D. Cristian Abello”.

“Abello no sabe cómo me duele el alma tu partida... Un gran ser humano, quien te hizo daño le caerá todo el peso de la ley... Siempre recordaré esa canción la cuál me dio la oportunidad de ser yo. ‘Aquí lo único que interesa es tu forma de pensar’. Canción que quedará siempre en mi memoria”, fue otro de los mensajes de amigos y colegas del artista.

“Me uno a las manifestaciones de pesar que les embarga en estos momentos tan difíciles. A usted que como amigo, familiares y quienes le rodearon mi sentido pésame. Paz en su sepulcro”, son otras de las palabras que recibieron los amigos de Abello.

Cali registró uno de sus días menos violentos, hubo dos homicidios

La Policía Metropolitana de Cali informó que la capital del Valle del Cauca vivió uno de los fines de semana menos violentos del 2022.

“Solo se registraron dos hechos en todo el área metropolitana; uno en Cali y otro en el municipio de Yumbo. Venimos haciendo un gran trabajo en las madrugadas que es cuando más se nos presentan hechos de homicidio, sobre todo de sábado a domingo. Por eso estamos haciendo unos despliegues muy importantes desde las 5:00 a. m. hasta el mediodía, cuando más se nos presentan casos de intolerancia. Seguimos trabajando de esta manera para poder tener la reducción de homicidios que queremos en la ciudad”, afirmó en rueda de prensa, Juan Carlos León Montes, Brigadier general comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Entre el viernes, sábado y domingo hubo ocho homicidios. Sin embargo, León Montes recalcó que ha sido uno de los fines de semana menos violentos. “Hemos tenido registros más altos, entre 12 y 14 casos”, aseguró.

Según indica el boletín de la Policía Metropolitana de Cali, uno de los homicidios presentados el domingo, 22 de mayo, ocurrió en la carrera 2C B1S con calle 73A, en el barrio Petecuy I, donde asesinaron con arma de fuego a un hombre identificado por las autoridades como Jhon Henry Arteaga, de 19 años de edad, que falleció en el lugar de los hechos.

El segundo caso se registró en el municipio de Yumbo, en la carrera 8N con calle 3AN, en el barrio Bella Vista, donde hirieron con arma de fuego a una persona de sexo masculino que aún está sin identificar. “Tenía aproximadamente 28 años de edad, 1.60 de estatura, tez trigueña, vestía una camisa color gris oscuro, pantalón azul oscuro, zapatos color gris con blanco. Murió en el punto de los hechos; al momento los móviles y agresores se encuentran en investigación”, informaron las autoridades de la capital vallecaucana.