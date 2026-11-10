El pronóstico del tiempo anticipa condiciones mayoritariamente secas en varias regiones de Colombia.

Sin embargo, algunas zonas del Pacífico y la Amazonía podrían registrar lluvias de moderadas a fuertes, mientras que en otros sectores se esperan lloviznas y precipitaciones aisladas.

De acuerdo con el pronóstico regional del Ideam, las lluvias más relevantes se concentrarían en sectores de Chocó, el norte del Valle del Cauca y algunos departamentos de la Amazonía.

En estas zonas no se descarta la presencia de núcleos de precipitación de mayor intensidad.

Las ciudades del país donde más lloverá esta semana, del 9 al 13 de noviembre, según el Ideam

Así estará el clima en las regiones de Colombia

Región Caribe

En gran parte de la región Caribe predominará el tiempo seco. No obstante, se esperan lloviznas y lluvias ligeras de carácter aislado en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar, el suroccidente de Córdoba y el golfo de Urabá.

Región Andina

Para la región Andina se prevén algunas precipitaciones ligeras en el Urabá antioqueño y el occidente de Caldas y Risaralda.

En el altiplano cundiboyacense y los Santanderes predominarán las condiciones secas, aunque podrían presentarse lluvias ligeras y aisladas. En el resto de la región se espera principalmente tiempo seco.

Región Pacífica

Esta será una de las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones. Se pronostican lluvias de ligeras a moderadas en sectores de Chocó, el norte del Valle del Cauca y algunas áreas de Cauca y Nariño.

Los mayores acumulados se concentrarían en el litoral y centro de Chocó, así como en el norte del Valle del Cauca. En estos sectores podrían registrarse lluvias moderadas e incluso algunos núcleos puntualmente fuertes.

Región Orinoquía

En la Orinoquía predominará el tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas y lluvias ligeras aisladas en sectores de Meta, Casanare y Arauca.

Los mayores acumulados se esperan en Vichada, departamento donde podrían presentarse precipitaciones de mayor intensidad.

Región Amazonía

La Amazonía también tendrá condiciones favorables para las lluvias. Se esperan precipitaciones de ligeras a moderadas en sectores de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guainía y Vaupés.

Los mayores acumulados se concentrarían en Amazonas, el oriente de Putumayo y el sur de Vaupés. En estos sectores podrían desarrollarse núcleos de precipitación moderada a fuerte, acompañados de actividad eléctrica.

San Andrés y Providencia

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevén condiciones predominantemente secas, con cielo entre despejado y ligeramente nublado.

Imagen de la Región Andina en donde se presentarán fuertes lluvias. Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Pronóstico del tiempo en Bogotá para el 10 de noviembre

De acuerdo con el pronóstico del convenio Ideam. Idiger, Bogotá tendrá una jornada marcada por el predominio del tiempo seco y cielos entre ligeramente y parcialmente nublados.

Durante la mañana se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, sin precipitaciones significativas.

Para la tarde se mantendrán las condiciones secas, con cielo ligeramente nublado y una temperatura máxima estimada de 21 °C.

En horas de la noche se prevé cielo parcialmente nublado, nuevamente con predominio de tiempo seco.