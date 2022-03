Contraloría reportó pérdidas de 50 mil millones en 42 contratos del Invías

La Contraloría General reportó hallazgos por presunta incidencia fiscal por un valor cercano a los 50 mil millones de pesos en la ejecución de los contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías). En el reporte de auditoría elaborado por la delegada para el Sector de Infraestructura se advierten constantes fallas e irregularidades en la puesta en marcha de los convenios que tenían un valor total de $1,7 billones.

Uno de los casos más graves es el contrato para la construcción del nuevo Puente Pumarejo, en Barranquilla. El organismo de control fiscal indicó que la inversión en los sistemas de iluminación e instrumentación del proyecto no fueron reportados, lo que generó una irregularidad por 25.296 millones de pesos.

“(…) dichos sistemas no están funcionando ni cumpliendo la utilidad esperada ni tampoco están prestando los servicios especificados, generando con ello problemas de seguridad vial y peatonal (en relación a la falta de iluminación en la estructura) e incertidumbre acerca del comportamiento estructural del puente (por la falta de instrumentación del mismo, requerimiento este proveniente de las recomendaciones del diseñado)”, agrega la Contraloría.

En la revisión de la obra se encontró corrosión prematura en las barandas del nuevo puente, que fue puesto en funcionamiento en diciembre de 2019, hecho por el cual se solicitó adelantar una investigación penal y disciplinaria. Para el momento en el que se realizó la auditoría –noviembre de 2021– “el puente se encontraba sin iluminación y sin el funcionamiento de su sistema de instrumentación, pese a las cuantiosas inversiones realizadas para tal fin”.

Igualmente, se llamó la atención por la falta de medidas dirigidas para evitar los daños o afectaciones a la estructura del puente, lo que aumenta el daño patrimonial. “(…) el Invías no ha ejercido eficazmente la función adecuada salvaguardada de los activos derivados de las obras construidas, por el hurto continuado y el vandalismo sobre los elementos del puente”.

En este aspecto se indica que, pese a que hay evidencias suficientes sobre estas acciones, incluso desde el principio de la construcción, jamás se ha buscado aumentar la seguridad en el sector pese a las múltiples advertencias. El organismo de control fiscal encontró además deficiencias de calidad en los elementos entregados del puente, “producto de las falencias en el proceso constructivo y en la supervisión”.

En el informe de auditoría se manifiesta que se presentó una gestión antieconómica e ineficaz de los recursos, llevando a la pérdida y deterioro de las inversiones realizadas para el fortalecimiento del nuevo Puente Pumarejo. Para el equipo auditor esto sería producto de una deficiente decisión técnica adoptada por el contratista de obra y aprobada por el interventor, en lo relativo al tipo y especificación del material (acero) que fue utilizado para la ejecución de la obra. Esto, omitiendo las agresivas condiciones ambientales de la región, las cuales son conocidas por todos.

El Contralor Delegado para el Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez, explica cuáles fueron los hallazgos, por más de $50 mil millones, que estableció la @CGR_Colombia en una Auditoría de Cumplimiento a contratos del @InviasOficial. #ControlQueTransforma pic.twitter.com/J4pqCmgEoV — Contraloría General (@CGR_Colombia) March 16, 2022

Otros proyectos de infraestructura en problemas

El organismo también encontró fallas en 42 contratos que tendrían un valor cercano a los 22 mil millones de pesos. Entre estos se encuentran la Variante San Francisco-Mocoa, cuyos recursos no fueron invertidos de manera correcta durante los años 2011, 2012 y 2013 por valor de 62.725 millones de pesos.

En los Sectores 1, 4 y 5 quedaron varias obras previstas sin finalizar. “Los hallazgos determinados, en general, se soportan en el deterioro de obras inconclusas, la deficiente calidad de algunas obras y el reconocimiento injustificado de algunos ítems no previstos, así como en el colapso del talud”.

Las obras diseñadas quedaron suspendidas sin que hubieran sido concluidas satisfactoriamente. Por lo anterior, se generó una afectación al patrimonio público ocasionada por la no terminación de las obras previstas en este punto crítico y necesarias para garantizar su estabilidad (el talud colapsó), lo cual hizo determinar que los recursos invertidos en su ejecución (parcial) y no cumplieron con los fines previstos, generando un presunto daño patrimonial al Estado en una cuantía de $6.293 millones.

El Puente No. 6 quedó como una obra inconclusa y no funcional, que ya presenta deterioros en la estructura metálica construida; por tanto, ante su estado actual y las falencias técnicas constructivas que impidieron su oportuna terminación, no cumple con la finalidad de la inversión de los recursos públicos destinados para su construcción.

Esto representa una afectación al patrimonio por el valor de la inversión realizada para la construcción del puente 6, en un monto de $5.138 millones. La incorporaron de ítems no previstos relacionados con el transporte y montaje de estructura metálica para puentes, mediante los cuales se reconocen al contratista de obra algunos costos ya incluidos dentro del pactado ítem contractual No. 38, acero estructural, incluido en su propuesta económica.

Estas acciones generaron una afectación al patrimonio público por el mayor valor pagado al contratista durante la ejecución del contrato No. 407 de 2010, en una cuantía de $11.338 millones.