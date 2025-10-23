¿Contrato a ‘dedo’ entre la empresa Ingeniería Especializada y la Comisión de Regulación de Energía y Gas? Advierten irregularidades

Hay surgidos duros cuestionamientos frente a dos contratos que entregó la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y que tendrían claras irregularidades. En el caso se ven involucrados el director ejecutivo, Baisser Antonio Jiménez; el exviceministro encargado de Energía, Jorge Andrés Cristancho; y el secretario técnico de la CREG, Hugo Enrique Pacheco.

El asunto se centra en la designación de la firma Ingeniería Especializada S.A. (IEB) como perito de la CREG, que fue contratado para “determinar la inversión del operador de Air-e” entre 2021 y 2023. En este caso se conjugan dos contratos, uno de ellos perdió validez y, a los pocos días, se entregó a otra empresa con el mismo argumento.

Además, quienes lo firmaron no estaban en funciones y menos habilitados para hacerlo. El asunto es así.

El 30 de mayo de 2025 se había adjudicado el contrato a la empresa CQM Consultoría S.A.S., bajo el argumento que “las empresas interesadas se les solicitó una oferta económica, y que tras el análisis de las propuestas recibidas, se eligió la que resultó ser la más económica”. Es decir, se fueron por la barata quedando elegida CQM.

No obstante, el 5 de julio, en la sesión 1393, se introdujo de manera intempestiva una nueva resolución —la 501-123— que sustituyó presuntamente ‘a dedo’ al perito original y le otorgó el contrato a la nueva firma y con el mismo argumento: era la empresa con la oferta más económica, por lo cual, no se explica porque no fue el ganador en la primera sesión del 30 de mayo.

Este detalle llamó la atención y al poner los ojos sobre este contrato, resultó aún más llamativo que la nueva resolución, del 5 de julio del 2025, no tenía firma electrónica, código de seguridad o trazabilidad, a diferencia de otros actos administrativos expedidos el mismo día y en la misma sesión.

La resolución fue firmada por Jorge Andrés Cristancho, como viceministro de Energía, delegado del ministerio de Minas y Energía, además, por Antonio Jiménez como director Ejecutivo y ahí justamente se presentan más inconsistencias que deben ser explicadas.

El 5 de julio del 2025, fue firmado el contrato que hoy genera críticas. | Foto: Suministrado a Semana

Encargo sin publicación en el diario oficial

SEMANA conoció que el nombramiento del entonces viceministro encargado, Jorge Andrés Cristancho, supuestamente realizada mediante el Decreto 0455 del 21 de abril de 2025, nunca fue publicada en el Diario Oficial, requisito indispensable para que un decreto tenga validez jurídica.

En respuesta a una solicitud formal, la Imprenta Nacional confirmó, el 15 de octubre de 2025, que “no se encontró registro alguno relacionado con la publicación del Decreto n.º 455 de 2025”.

Expertos en derecho administrativo consultados señalan que la falta de publicación implica que el encargo carecía de efectos legales.

Según este documento de la Imprenta Nacional, el nombramiento en encargo del viceministro Jorge Andrés Cristancho no tendría validez. | Foto: Suministrado a Semana

Pese a este detalle, que no es de poca monta, pues le quita toda validez jurídica al documento, Cristancho firmó la resolución que designó a IEB S.A. (propiedad del exmiembro de la CREG Jaime Blandón) el 5 de julio del 2025, como si efectivamente estuviera ejerciendo funciones de viceministro encargado.

Como se señaló, el encargo del vice que nunca tuvo validez jurídica por la no publicación en el Diario Oficial, además, había terminado 37 días antes, el 28 de mayo del 2025, conforme al Decreto 576 de 2025, que ordenó: “Dar por terminado a partir de la fecha el encargo del doctor Jorge Andrés Cristancho Gómez.”

Exviceministro de minas y energía, Jorge Andrés Cristancho. | Foto: Suministrado a Semana

La pregunta es inevitable: ¿cómo pudo un funcionario sin competencia firmar actos oficiales en nombre del Ministerio y como presidente de la CREG? Ese es uno de los puntos que hoy investigan las autoridades.

Cuestionada respuesta de Antonio Jiménez

Pero la controversia se agrava: el 10 de julio de 2025, apenas cinco días después de la supuesta expedición de la resolución que nombraba al perito, el director de la CREG, Antonio Jiménez, quien firmó el documento, respondió a un derecho de petición afirmando que “a la fecha de expedición de la presente comunicación, la CREG no ha emitido acto administrativo de designación del perito”.

Decreto 576 de 2025. | Foto: Suministrado a Semana

Es decir, cinco días después de haber, presuntamente, firmado la resolución que adjudicaba el millonario contrato, Jiménez aseguró por escrito que el nombramiento del perito no se había realizado.

¿Por qué las inconsistencias? ¿Efectivamente se llevó a cabo la sesión del 5 de julio, como señala la resolución, o se realizó en una fecha posterior, lo que explicaría la contradicción? Son algunas de las dudas que quedan sobre la mesa.

Creg 4. | Foto: Suministrado a Semana