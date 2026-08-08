Contundente golpe a la Segunda Marquetalia en Caquetá: neutralizan a alias Alexis Perdomo, señalado jefe financiero de la estructura

El Gaula Militar reportó una importante operación contra la estructura Teófilo Forero Castro, de la Segunda Marquetalia, tras la neutralización de alias Alexis Perdomo, señalado como uno de sus principales cabecillas financieros.

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De acuerdo con la información oficial, el sujeto estaría relacionado con el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y otros sectores productivos de Caquetá y Huila, por lo que su captura representa una afectación a una de las principales fuentes de financiación de la organización.

“¡Golpe contundente a la Segunda Marquetalia en Caquetá! En operaciones de la Sexta División del Ejército Nacional y el Gaula Militar fue neutralizado alias Alexis Perdomo, principal cabecilla de finanzas de la estructura Teófilo Forero Castro, señalado de liderar el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y sectores productivos en Caquetá y Huila. Con su neutralización no solo cae este cabecilla, golpeamos una de las principales fuentes de financiación criminal que sostenía esta estructura a costa del miedo y el dinero de los colombianos”, se lee en una publicación compartida por las autoridades en X.

Golpe a la Segunda Marquetalia tras la neutralización de Alexis Perdomo, señalado cabecilla de finanzas de la estructura Teófilo Forero. En la operación, una menor fue recuperada y tres presuntas víctimas de extorsión, liberadas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/vXllJicJXz — Revista Semana (@RevistaSemana) August 8, 2026

Además, durante el contundente golpe, también fue recuperada una menor de edad que, según las autoridades, sería la pareja sentimental del señalado cabecilla. Asimismo, tres personas que presuntamente eran víctimas de extorsión fueron puestas a salvo, en una operación que busca debilitar las actividades criminales y económicas de esta estructura armada.

“Durante la operación militar también recuperamos a una menor de edad, presuntamente pareja sentimental de este sujeto, y recuperamos a tres personas que presuntamente estaban siendo víctimas de extorsión”, concluye el comunicado.

¡Golpe contundente a la Segunda Marquetalia en #Caquetá!



En operaciones de la @Ejercito_Div6 y @GaulaMilitares fue neutralizado alias “Alexis Perdomo”, principal cabecilla de finanzas de la estructura Teófilo Forero Castro, señalado de liderar el cobro de extorsiones a… pic.twitter.com/AjGCwz8CNt — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) August 8, 2026

La operación también permitió incautar un fusil AK-47, una pistola de 9 milímetros, munición, varios teléfonos celulares y talonarios que, según las autoridades, serían utilizados para registrar y efectuar cobros extorsivos.