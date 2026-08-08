Nación

Contundente golpe a la Segunda Marquetalia en Caquetá: neutralizan a alias Alexis Perdomo, señalado jefe financiero de la estructura

Las autoridades aseguraron haber afectado no solo a uno de los principales cabecillas de la estructura, sino también a una de sus principales fuentes de financiación criminal.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
8 de agosto de 2026 a las 1:24 p. m.
Golpe contundente a la Segunda Marquetalia en Caquetá.
Golpe contundente a la Segunda Marquetalia en Caquetá. Foto: AFP

El Gaula Militar reportó una importante operación contra la estructura Teófilo Forero Castro, de la Segunda Marquetalia, tras la neutralización de alias Alexis Perdomo, señalado como uno de sus principales cabecillas financieros.

Capturado en operación de las Fuerzas Militares y de la Policía.
Golpean las finanzas de la Segunda Marquetalia: destruyen laboratorio de coca y capturan a alias Chichi en la Orinoquía

De acuerdo con la información oficial, el sujeto estaría relacionado con el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y otros sectores productivos de Caquetá y Huila, por lo que su captura representa una afectación a una de las principales fuentes de financiación de la organización.

“¡Golpe contundente a la Segunda Marquetalia en Caquetá! En operaciones de la Sexta División del Ejército Nacional y el Gaula Militar fue neutralizado alias Alexis Perdomo, principal cabecilla de finanzas de la estructura Teófilo Forero Castro, señalado de liderar el cobro de extorsiones a comerciantes, ganaderos, transportadores y sectores productivos en Caquetá y Huila. Con su neutralización no solo cae este cabecilla, golpeamos una de las principales fuentes de financiación criminal que sostenía esta estructura a costa del miedo y el dinero de los colombianos”, se lee en una publicación compartida por las autoridades en X.

Además, durante el contundente golpe, también fue recuperada una menor de edad que, según las autoridades, sería la pareja sentimental del señalado cabecilla. Asimismo, tres personas que presuntamente eran víctimas de extorsión fueron puestas a salvo, en una operación que busca debilitar las actividades criminales y económicas de esta estructura armada.

“Durante la operación militar también recuperamos a una menor de edad, presuntamente pareja sentimental de este sujeto, y recuperamos a tres personas que presuntamente estaban siendo víctimas de extorsión”, concluye el comunicado.

La operación también permitió incautar un fusil AK-47, una pistola de 9 milímetros, munición, varios teléfonos celulares y talonarios que, según las autoridades, serían utilizados para registrar y efectuar cobros extorsivos.