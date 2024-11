El presidente Iván Duque Márquez dijo que impartió instrucciones a la Policía Nacional para que durante los próximos puentes festivos sean reforzados los controles en las vías del país, con el fin de evitar la movilidad de vehículos que no hagan parte de las excepciones de la cuarentena, decretada por la pandemia del coronavirus.

El jefe de Estado fue específico en señalar que “hay restricciones muy claras frente a la movilidad intermunicipal. No estamos en vacaciones, no estamos en fiesta, no estamos en un momento donde podamos relajarnos”, y afirmó que “le he dado instrucciones muy claras a toda la Policía Nacional de tener los respectivos controles para que no se pueda generar esa movilidad intermunicipal que no esté autorizada expresamente en el decreto de orden público”.