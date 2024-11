Los 19 terapeutas enviaron una carta a las directivas en la que señalan que "la clínica no presenta los más mínimos estándares de seguridad para desarrollar la labor, vulnerando de cierta forma sus derechos".

Son en total 19 teraueputas respiratorios que firmaron la renuncia colectiva señalando que no hay garantías para el ejercicio de sus funciones y denunciaron que es tan grave la situación que deben reutilizar los elementos de protección, lo que los pone en riesgos de contraer coronavirus.

Los profesionales de la salud, que tienen entre sus funciones la toma de muestras a pacientes sospechos de coronavirus y el manejo de la higiene bronquial y los ventiladores artificiales de los pacientes hospitalizados, aseguran además que "hasta la fecha no tienen claro cuáles son los protocolos que deben utilizar para el abordaje de dicha pandemia".

"Nos reunimos con la parte administrativa antes de tomar esta decisión, pero no logramos conciliar, así que por este motivo decidimos renunciar. No estamos pidiendo nada que esté fuera de alcance de nadie, no estamos siendo excesivos en las exigencias, simplemente queremos un trabajo con dignidad, los fisioterapeutas somos profesionales que estamos en la primera línea de atención al covid-19", expresó la fisioterapeuta.

La profesional de salud además denunció que, en este momento, una de sus compañeras se mantiene aislada por sospecha de haberse contagiado del virus, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta ni de la EPS, ni de la ARL y tampoco de la clínica.

Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de las directivas de la Clínica El Bosque.