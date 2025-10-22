Coronel de la Policía de La Guajira se entrega a la Fiscalía tras orden de captura por delitos sexuales

El teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, quien era el subcomandante de la Policía de La Guajira, se entregó en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación tras conocer que en su contra había una orden de captura por delitos sexuales.

Tras estos hechos, desde la Región 8 de la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que confirmaban datos de este escándalo en la institución.

“De acuerdo con la información conocida, los hechos por los cuales se le sindica habrían ocurrido presuntamente durante el tercer trimestre del presente año”, indicaron.

Uniforme de la Policía Nacional de Colombia. Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

De igual manera, señalaron que avanzan en las pesquisas para determinar qué fue lo que ocurrió en el caso que fue denunciado en el tercer trimestre del presente año.

“La Policía Nacional, en el marco de sus principios de transparencia y responsabilidad institucional, inició de manera inmediata una investigación disciplinaria interna con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Así mismo, se adoptó la decisión de separar al oficial del cargo mientras avanzan las investigaciones correspondientes”, explicaron.

La Policía Nacional indicó que están comprometidos con la buena actuación de todos sus funcionarios y que están colaborando con las autoridades judiciales que adelantan las investigaciones.

“La Institución reitera su compromiso con la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la transparencia en el actuar de todos sus integrantes, garantizando que ningún comportamiento contrario a la ley quedará sin el debido proceso judicial y disciplinario”, agregaron.