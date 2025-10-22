Suscribirse

REGIONES

Coronel de la Policía de La Guajira se entrega a la Fiscalía tras orden de captura por delitos sexuales

El oficial era el subcomandante de la Policía en esa zona del norte de Colombia. Ya fue presentado ante un juez para las audiencias preliminares.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

22 de octubre de 2025, 1:29 p. m.
El teniente coronel Carlos Julián Rodríguez señalado de un delito sexual en La Guajira.
El teniente coronel Carlos Julián Rodríguez señalado de un delito sexual en La Guajira. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El teniente coronel Carlos Julián Rodríguez Campos, quien era el subcomandante de la Policía de La Guajira, se entregó en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación tras conocer que en su contra había una orden de captura por delitos sexuales.

Tras estos hechos, desde la Región 8 de la Policía Nacional emitieron un comunicado en el que confirmaban datos de este escándalo en la institución.

“De acuerdo con la información conocida, los hechos por los cuales se le sindica habrían ocurrido presuntamente durante el tercer trimestre del presente año”, indicaron.

Agresión Policías
Uniforme de la Policía Nacional de Colombia. Foto Guillermo Torres Reina / Semana | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

De igual manera, señalaron que avanzan en las pesquisas para determinar qué fue lo que ocurrió en el caso que fue denunciado en el tercer trimestre del presente año.

“La Policía Nacional, en el marco de sus principios de transparencia y responsabilidad institucional, inició de manera inmediata una investigación disciplinaria interna con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos. Así mismo, se adoptó la decisión de separar al oficial del cargo mientras avanzan las investigaciones correspondientes”, explicaron.

Contexto: Alias la Bebecita, novia de narco en La Guajira, fue enviada a casa, a pesar de que juez dice que es un peligro para la sociedad

La Policía Nacional indicó que están comprometidos con la buena actuación de todos sus funcionarios y que están colaborando con las autoridades judiciales que adelantan las investigaciones.

“La Institución reitera su compromiso con la legalidad, el respeto a los derechos humanos y la transparencia en el actuar de todos sus integrantes, garantizando que ningún comportamiento contrario a la ley quedará sin el debido proceso judicial y disciplinario”, agregaron.

Contexto: Exclusivo: este es el expediente contra el rector de la Universidad de La Guajira, señalado de liderar un cartel de narcotráfico. “Es el capo”

SEMANA conoció que ya el oficial fue judicializado en la Fiscalía General de la Nación y ya fue presentado ante un juez con funciones de control de garantías para el inicio de las audiencias preliminares. Ahora, el togado será el encargado de decidir la situación jurídica de este coronel que se entregó a la justicia antes de ser capturado por el CTI.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Alemana que volvió a su país tras vivir en Colombia quedó en ‘shock’ al comparar este alimento: “No me acostumbro”

2. Destapan en redes la posible razón por la que la magistrada Leonor Oviedo Pinto salvó su voto en la absolución de Álvaro Uribe

3. Se definió el equipo donde correrá Nairo Quintana en 2026: comunicado lo hizo oficial

4. ¿Está en jaque el nuevo modelo de pasaportes? Admiten demanda contra el convenio que firmó el Gobierno Petro con Portugal

5. Destapan si Yina Calderón tendrá que pagar millonaria multa por retirarse de la pelea contra Andrea Valdiri: “Está todo estipulado”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

La GuajiraPolicía Nacional de ColombiaAbuso sexualFiscalía General de la Nación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.