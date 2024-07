Casi a diario iba a su apartamento, cerca de la PM 13. La situación llegó a ser tan descarada que tenía que programar citas para que lo encontraran en la prisión. “Firme por mí que yo no estoy ahí y me demoro en llegar”, dice en uno de los audios a una mujer que le lleva una notificación judicial. Para evitar que algunos de los guardias lo delataran simplemente les daba dinero o comida a cambio del silencio. No era un caso aislado. Es una práctica generalizada ( escuche audio 3 ).