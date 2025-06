Corrupción en la UNGRD: imputación de cargos contra César Manrique Soacha queda suspendida indefinidamente. Estas son las razones

Debido a esto, considera que se desconoció el “fuero constitucional” que tenía para la época de los hechos, por lo que la imputación de cargos debía haberse hecho ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y no ante un juez de control de garantías.

“En consecuencia, dado que el ciudadano investigado penalmente ya no ostenta la condición de director del Departamento Administrativo de la Función Pública por haber renunciado como quedó advertido, dada la pérdida del estatus foral del investigado y no tener la conducta relacionada con las funciones desempeñadas según lo indicado en los hechos jurídicamente relevantes que guardan relación con la imputación formulada al señor Manrique Soacha, no tiene relación con el cargo como director de la Función Pública para el momento en que estos hechos ocurrieron”, indicó la jueza.