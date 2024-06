Corte Constitucional responde a tutela que pedía revisar el “humor” de Fuck News y excusas públicas por sus bromas

Y es que no es para menos, los creadores del show Fuck News, que suele presentarse en teatros y cuyos videos tienen millones de reproducciones en YouTube, se han burlado del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios, del secuestro del papá del futbolista de la Selección Colombia, Luis Díaz, y más recientemente de la muerte del joven Carlos David Ruiz.

Después de un largo análisis, la Corte Constitucional verificó que la acción de tutela no superó los requisitos de legitimación en la causa por activa y subsidiariedad. “El accionante no acreditó ser el representante legal de algunos de los niños y niñas cuyos derechos invocó ni probó que quienes ejercen su patria potestad se encuentren inhabilitados para actuar en su nombre. Tampoco precisó el grupo en nombre del cual instauró la acción y, en todo caso, no existe certeza de que el amparo solicitado sea adecuado para atender el interés superior de todas las personas agenciadas”.