Corte Constitucional señala que las personas lactantes podrán amamantar en público y acceder a permisos sin discriminación

La decisión del alto tribunal se dio tras el estudio de una demanda en la que se reprochaba que la ley no incluyó como “destinatarios de los derechos y beneficios a los hombres trans y personas con género no binario que se encuentran en etapa de lactancia”.

Los ciudadanos que presentaron la demanda alegaron que excluir a los hombres trans y a las personas no binarias de utilizar espacios y permisos labores para la lactancia constituye “un trato diferenciado no justificado que genera una desigualdad negativa, dado que se trata de sujetos con capacidad de experimentar procesos de lactancia”.

La Corte Constitucional manifestó que analizó las leyes señaladas por los demandantes, las cuales “buscan promover y garantizar la lactancia de niñas y niños por parte de las mujeres que amamantan, tanto en el espacio público como en entornos laborales públicos y privados, y que aquella se adelante en condiciones de dignidad, seguridad, salubridad, igualdad, accesibilidad, información, capacitación y no discriminación, en beneficio de las niñas y los niños”.

No obstante, el alto tribunal manifestó que dichas normas contenían los vocablos mujer, madres y trabajadora, “los cuales no tienen un contenido neutro y por esa razón, no son extensibles a otras personas que, al igual que la mujer, biológica y naturalmente, concurren a dar alimento a sus hijos o de forma sustituta, al cuidado de la primera infancia y al cumplimiento de las demás garantías constitucionales de los niños y las niñas”.