Corte rechazó segunda recusación contra el magistrado Vladimir Fernández para participar en la pensional

La Sala Plena de la Corte Constitucional rechazó la recusación que el representante a la cámara por el Partido Centro Democrático, Andrés Forero, presentó contra el magistrado Vladimir Fernández para que no participe en la discusión que se dará alrededor de la reforma pensional de Gustavo Petro. Para el alto tribunal, el recurso es impertinente por falta de legitimación.

“Esta no cumple con el requisito de legitimación por activa. Esto, porque el señor Andrés Eduardo Forero Molina no formuló la demanda dentro del expediente D-15.989, ni intervino dentro del término de fijación en lista del referido proceso”, es uno de los argumentos del alto tribunal para decirle ‘no’ a esa recusación.

La Corte recordó que la Ley 2067 de 1991 faculta al demandante, en este caso la senadora Paloma Valencia, o al procurador general de la nación para formular recusaciones, pero Forero no tiene esa calidad ni la de interviniente en el proceso, por lo que “no esta legitimado en la causa para formular una recusación contra el magistrado Vladimir Fernández Andrade en este expediente en específico”, menciona la decisión de siete páginas.

“RECHAZAR, por falta de pertinencia, la recusación presentada por el ciudadano Andrés Eduardo Forero Molina dentro del proceso D-15.989, en contra del magistrado Vladimir Fernández Andrade, dado que no se cumple el requisito de legitimación en la causa”, dijo la Corte.

Paloma Valencia recusó a Vladimir Fernández

“ Rechazar, por falta de pertinencia, la recusación presentada por la ciudadana Paloma Susana Valencia Laserna dentro del proceso D-15.989, en contra del magistrado Vladimir Fernández Andrade, dado que no se cumple el requisito de oportunidad, de conformidad con lo expuesto en esta providencia”, se dijo en esa primera decisión.

Para la Corte, el principio de “oportunidad” no se cumplió porque Paloma Valencia no recusó a Fernández cuando presentó la demanda contra la reforma pensional. “A su vez, porque los hechos en que afirma fundarse la recusación no se presentaron —si ocurrieron— con posterioridad a la radicación de la demanda, sino que pudieron presentarse mucho antes”, se mencionó en ese pronunciamiento.