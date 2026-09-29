Corte Suprema aplaza indagatoria contra Gloria Arizabaleta en caso por ordenar suspensión de Petro

SEMANA conoció que el abogado Mario Iguarán, defensa de la excongresista Gloria Arizabaleta, solicitó aplazar la indagatoria que estaba programada para vincularla formalmente a la investigación que avanza en su contra tras ordenar la suspensión del entonces presidente Gustavo Petro.

Corte Suprema destrabó caso de Gloria Arizabaleta, la excongresista que ordenó suspender a Gustavo Petro

Fuentes al interior del proceso confirmaron que la Corte Suprema de Justicia accedió a la petición de la defensa y aplazó la diligencia que ya estaba programada para este 30 de septiembre de 2026 a las 9:00 a.m., en las instalaciones del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá.

El abogado de Arizabaleta había solicitado el aplazamiento de la indagatoria, teniendo en cuenta que hace poco asumió el poder de ese proceso y pidió más tiempo para conocer de fondo el caso que deberá enfrentar su cliente ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

La exrepresentante a la Cámara empezó su defensa con el abogado Luis Gustavo Moreno, conocido por representar a Sneyder Pinilla en el escándalo de la UNGRD, pero el pasado viernes 25 de septiembre su estrategia judicial pasó a ser liderada por el exfiscal General Mario Iguarán.

Desde el alto tribunal accedieron a esa petición, cancelaron la reprogramaron para el próximo 7 de octubre. Ese día, Arizabaleta y su defensa deberán asistir a la indagatoria formal del caso.

Después de esa diligencia judicial, la exrepresentante y exintegrante de la Comisión de Acusación -la instancia que se encarga de investigar al presidente de Colombia- conocerá formalmente los motivos por los que se le investiga, podrá rendir sus explicaciones y ejercer su derecho a la defensa.

Gloria Arizabaleta, quien fue pareja del excandidato a la Presidencia Roy Barreras, es investigada por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto, después de que ordenó suspender de su cargo al entonces jefe de Estado.

Esa situación provocó que la Procuraduría General de la Nación la suspendiera del cargo y le abrió una investigación disciplinaria por presunta extralimitación de funciones.

El exfiscal Mario Iguarán representa a Arizabaleta desde el pasado viernes 25 de septiembre. Foto: foto: guillermo torres-semana

El auto del ente de control disciplinario confirmó: “Máxime teniendo en cuenta que la limitación impuesta al primer mandatario, al haberse adoptado sin la competencia y formalidades legales debidas, afecta los derechos derivados de la participación democrática que tienen la naturaleza de fundamentales, de modo que el impacto en este caso de la medida cautelar que restringe la participación política del presidente de la República”.

La excongresista, en entrevista exclusiva con SEMANA, justificó su decisión de suspender del cargo a Petro al considerar que tenía todos los elementos probatorios suficientes sobre la supuestas conversaciones entre el extraditado narcoa, Pipe Tuluá, y “Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro”, señaló Arizabaleta.