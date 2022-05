Cortes de luz en Bogotá para este martes 31 de mayo

Enel Colombia programó cortes de luz para este martes 31 de mayo en Bogotá, esto como parte de las labores de mantenimiento y reparación de la red eléctrica de la ciudad.

Dependiendo del tipo de trabajo que se realice, los cortes pueden tardar entre dos y ocho horas al día, por lo que se recomienda tener opciones alternas para evitar que se afecten las actividades diarias.

Igualmente, es clave seguir recomendaciones que hace la compañía, como: durante la realización de los mantenimientos compartidos por la entidad se destaca mantener los electrodomésticos y aparatos electrónicos desconectados para evitar daños; planear la compra de alimentos o demás artículos que necesiten refrigeración para prevenir que se dañen y permitir la entrada del personal técnico de la compañía a edificios o conjuntos, verificando su identificación y que la visita corresponda a la programación publicada por Enel Codensa.

Estos son los cortes programados para este martes, de acuerdo con la página de la Alcaldía de Bogotá:

Localidad Kennedy

Desde las 7:45 a.m. hasta las 09:00 a.m. De la calle 43 sur a calle 45 sur entre carrera 71 y carrera 73, barrio Las Delicias.

Desde las 7:45 a.m. hasta las 09:00 a.m. De la calle 41 sur a calle 43 sur entre carrera 77 y carrera 79, barrio Timiza C.

Desde las 11:15 a.m. hasta las 12:30 m. De la carrera 80 a carrera 82 entre calle 56 sur y calle 58 sur, barrio La Paz Bosa.

Desde las 14:00 p.m. hasta las 17:00 p.m. De la carrera 86 a carrera 89 entre calle 44 sur y calle 49 sur, barrio Las Margaritas.

Localidad Usme

Desde las 8:00 a.m. hasta las 17:30 p.m. Vereda Los Soches, barrio El Bosque Sur Oriental Rural II

Desde las 8:00 a.m. hasta las 17:30 p.m. Verdeas Los Soches, Boquerón, barrio El Bosque Sur Oriental Rural II.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 17:30 p.m. De la calle 135 sur a calle 137 sur entre carrera 22 este y carrera 24 este, barrio El Bosque Sur Oriental

Desde las 8:00 a.m. hasta las 17:30 p.m. Veredas El Uval, los Soches, barrio El Uval Rural.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 14:00 p.m. De la calle 91 sur a calle 93 sur entre carrera 2 y carrera 4, barrio Marichuela.

Localidad Puente Aranda

Desde las 8:15 a.m. hasta las 17:45 p.m. De la calle 16 sur a calle 18 sur entre carrera 38 y carrera 40, barrio Remanso Sur.

Localidad Tunjuelito

Desde las 8:30 a.m. hasta las 17:00 hrs. De la carrera 5 a carrera 7 entre calle 52 sur y calle 54 sur, barrio Area Artillería.

Localidad Fontibón

Desde las 7:45 a.m. hasta las 09:00 a.m. De la carrera 127 a carrera 129 entre calle 14 y calle 16, barrio El Chanco I.

Desde las 8:15 a.m. hasta las 18:00 p.m. De la carrera 99 a carrera104 entre calle 23 y calle 27, barrio San José de Fontibón.

Desde las 11:15 a.m. hasta las 12:30 p.m. De la calle 19 a calle 21 entre carrera 102 a carrera 104, barrio El Centro Fontibón.

Desde las 14:00 p.m. hasta las 17:00 p.m. De la calle 21 a calle 23 entre carrera 86 y carrera 90, barrio Ferrocaja Fontibón.

Desde las 14:00 p.m. hasta las 15:15 p.m. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 68 y carrera 70, barrio La Esperanza Norte.

Desde las 8:30 a.m. hasta las 10:45 a.m. De la carrera 107 a carrera 109 entre calle 15 y calle 17, barrio El Carmen Fontibón.

Localidad Chapinero

Desde las 8:00 a.m. hasta las 17:00 p.m. De la calle 64 a calle 66 entre carrera 10 y carrera 12, barrio Chapinero Norte.

Desde las 9:00 a.m. hasta las 17:00 p.m. De la calle 89 a calle 91 entre carrera12 y carrera 14, barrio El Chicó.

Desde las 9:15 a.m. hasta las 17:00 p.m. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 95 a calle 97, barrio Chicó Norte sector II.

Localidad Engativá

Desde las 8:00 a.m. hasta las 17:00 p.m. De la calle 52 a calle 54 entre carrera 71 a carrera 73, barrio Normandía Occidental

Desde las 8:30 a.m. hasta las 13:30 p.m. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 112 y carrera 114, barrio Sabana del Dorado.

Desde las 8:30 a.m. hasta las 13:30 p.m. De la calle 63 a calle 65 entre carrera 111 y carrera 113, barrio Villa Gladys

Localidad Santa Fe

Desde las 8:15 a.m. hasta las 09:45 a.m. De la carrera 7 este a carrera 9 este entre calle 1 y calle 3, barrio El Rocío.

Desde las 8:15 a.m. hasta las 15:00 p.m.. De la carrera 1 este a carrera 3 este entre calle 20 y calle 22. Cerro Monserrate, Radio Mercurio, reprtidora RCN, barrio Parque Nacional Oriental

Desde las 10:20 a.m. hasta las 12:00 m, De la carrera 0 este a carrera 2 este entre calle 0 y calle 2, barrio Ramírez.

Desde las 13:30 p.m. hrs hasta las 15:00 p.m. De la calle 1 a calle 3 entre carrera 6 y carrera 8, barrio Las Cruces.

Localidad Suba

Desde las 7:45 a.m. hasta las 17:30 p.m. De la calle 146 a calle 150 entre carrea 49 y carrera 54, barrio Victoria Norte.

Localidad Usaquén

Desde las 9:30 a.m. hasta las 10:45 p.m. De la calle 116 a calle 118 entre carrera 12 y carrera 14, barrio Santa Bárbara Central.