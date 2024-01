¿Cuál fue el acuerdo entre las Farc y el cartel de Medellín para operación del narcotráfico? Explosivas revelaciones de Carlos Lehder tras su encuentro con Tirofijo

Lehder, que calificó el encuentro de “cordial”, cuenta en el libro cómo fue esa conversación con Tirofijo y Arenas, y lo que vino después. “Aterrizamos en un terraplén. Fuimos escoltados hasta el campamento y presentados ante los comandantes Tirofijo y Jacobo Arenas, este último, máximo ideólogo de la organización guerrillera, un hombre proveniente de la ciudad, a diferencia del campesino Marulanda. Me recibieron cordialmente, y yo, titubeando al principio, logré finalmente concentrarme en lo que me tenía ahí; les manifesté que sería breve y que solo venía a plantearles una negociación financiera. Aceptaron mi intención y me escucharon. En diez minutos terminé mi propuesta y después entablamos una conversación por cerca de media hora. Terminó la audiencia y acordamos que al otro día volveríamos a reunirnos para cerrar la negociación antes de abordar mi helicóptero y retornar a las fincas del río Manacacías.