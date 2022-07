El jefe de Estado fue más allá e indicó que los presidentes no son elegidos para imponer sus ideas o proyectos.

“Cuando nos eligen es como presidentes, no como emperadores”: presidente Iván Duque

El presidente de la República, Iván Duque, continúa adelantando una agenda de trabajo en Miami, Estados Unidos, en la cual ha sostenido reuniones con el gremio empresarial con el objetivo de que fortalezcan su presencia en Colombia pese al cambio de gobierno.

En una de sus intervenciones, el mandatario saliente realizó un análisis de la política y de las elecciones de presidentes, allí aseguró de manera directa que las personas no son elegidas para que sean emperadores.

De la misma manera, indicó que la tarea primordial que tiene un presidente es la de encaminar y materializar programas sociales para cerrar las brechas de desigualdad en los países, no para imponer conceptos o ideas.

Nuestro país es más grande que los individuos que ejercen el poder. Si no defendemos 4 principios: respetar reglas de juego, proteger las instituciones, sector privado y libertad de prensa, nuestra democracia se debilitará, independiente de la ideología que esté en el Gobierno. pic.twitter.com/dQvHQiOxmi — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 14, 2022

“Cuando nos eligen, es como presidentes, no como emperadores, no somos gobernantes únicos, los presidentes no son elegidos para imponer las cosas en las que creen, uno es elegido para cerrar brechas y trabajar de la mano de las instituciones para hacer reformas duraderas”, sostuvo Duque.

Y agregó el jefe de Estado: “También es para tener la capacidad de reconocer la evolución de las cosas que se hicieron bien en el pasado y tratar de sostener la certidumbre para el bien del futuro”.

“No se vayan de Colombia”

Esta semana, en medio del evento Concordia Summit 2022 que se lleva a cabo en Miami, Florida, el presidente Iván Duque hizo un llamado a los colombianos para que no se vayan del país.

“Me quedo y les pido a los colombianos que no se vayan, no le aconsejaría a los colombianos irse. Elegimos a un presidente por cuatro años y esas son las reglas del juego. No se pueden tomar decisiones por miedo, por presión o por ansiedad. Tenemos que defender lo que se ha construido en los últimos años”, señaló el presidente Duque en un evento con congresistas y empresarios.

El primer mandatario indicó, además, que es innegable que Colombia es un país próspero, con una democracia estable: “tenemos instituciones sólidas. Insisto, cuando escucho a la gente decirme que se va le digo: no lo hagan”.

El presidente también confirmó que sostendrán reuniones con empresarios de Estados Unidos, con quienes conversarán sobre la importancia de seguir invirtiendo en Colombia y recibirá las llaves de la ciudad de South Miami, “afianzando las históricas relaciones que unen nuestros países”, dijo.

Cambio de gobierno

En esa misma agenda de trabajo, el mandatario colombiano aseguró que la transición política por la que está atravesando Colombia con el nuevo Gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, no es el fin del mundo.

“Debo decir que la transición política no es ni el fin del mundo ni tampoco debe ser considerado un patrón de temor. Yo creo que hemos defendido la democracia, hemos tenido una relación fuerte y una economía pro-empresa”, insistió Duque.

Ante empresarios de EEUU explicamos que las transiciones políticas no son el fin del mundo ni deben ser consideradas un patrón de terror. Hemos defendido nuestra democracia, tenemos una economía proempresa y un sector privado vibrante. Lo que se ha construido se va a conservar. pic.twitter.com/pmX5C5ZIb1 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 13, 2022

Y añadió en el evento con el gremio de empresarios norteamericanos: “Nosotros siempre vamos a defender nuestros valores independientemente de quién sea el presidente de turno, porque yo estoy seguro de que lo que se ha construido en Colombia es algo que se va a conservar”.

“El Gobierno va a reconocer que esas cosas sucedieron, y también tenemos un sector privado vibrante y tenemos instituciones independientes. Además, con esto podemos decir que muchas cosas que dijimos aquí mismo hace 4 años ya son una realidad”, concluyó el jefe de Estado.