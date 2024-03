Entrevista: “Cuando se afecta la autonomía y la independencia, se afecta la democracia, se afecta el Estado de Derecho”, presidente de la Corte Suprema

Magistrado Gerson Chaverrra: La Corte Suprema de Justicia, con los resultados obtenidos en el día de ayer, pudo mostrar que evidentemente, con altura, con rigor, con mucha responsabilidad, con sentido de país, cumplió dentro de un plazo razonable con su función constitucional de elegir Fiscal General de la Nación, porque, como lo muestra la realidad, el fiscal Francisco Barbosa hizo dejación de su cargo el día 12 de febrero del presente año y, en un mes exacto, la Corte nombró en reemplazo, lo que muestra de que no hubo una interinidad prolongada.

MGC: Minutos antes de iniciar nuestra sesión extraordinaria de Sala Plena se recibió en la Oficina de la Presidencia de la Corte el escrito a través del cual la doctora Amelia Pérez renunciaba a la terna para ser elegida fiscal General de la Nación, esa situación hacía necesario de que la Corte deliberara sobre esa manifestación de voluntad. Después de esa deliberación muy jurídica, muy reflexiva, muy profunda por parte de los magistrados integrantes de la Sala, se llegó a la determinación que la renuncia de la doctora Amelia no le quitaba validez o viabilidad jurídica a la terna presentada y que, por ende, podíamos continuar como lo habíamos convocado y acordado nuestro proceso de elección.

Urgente: Luz Adriana Camargo, nueva fiscal general. Corte Suprema no se dejó presionar

MGC: El primero que se esgrimió fue que la renuncia había sido radicada y presentada ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte no tenía competencia para hacer pronunciamiento sobre la renuncia presentada por la doctora Amelia, en tanto que por mandato constitucional no le corresponde la integración de la terna. Esa es una competencia que está en cabeza del señor Presidente de la República. En segundo lugar, consideró la Corte que en el estado en que se encontraba el proceso de elección, en virtud del cual ya incluso durante cuatro sesiones ordinarias, la votación había surtido sus efectos, las ternas habían sido votadas en cuatro oportunidades. En este estado actual, la presentación de una renuncia por parte de una de las ternadas no le quitaba viabilidad ni validez.