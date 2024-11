“Cuando yo era un renacuajo, el río Funza estaba repleto de peces capitán, cangrejos, nutrias y aves. Veía a esos animales mientras paseaba las ovejas, pero hoy casi no aparecen por las actividades del ser humano. Al capitán no lo veo hace 40 años”, dice este guardabosques que ha dedicado su vida a defender el páramo.

Esta tingua de pico largo, curvo y rojo permanecía oculta y solitaria en los juncos de humedal, haciendo sonidos parecidos al chillido de una ardilla. Pero la fragmentación de los ecosistemas, cacería, quemas, cultivos y contaminación la tienen en peligro de extinguirse.



Al parecer, no sobreviven más de 5.600 individuos en la sabana. Jorge Escobar, director de la Fundación Humedales Bogotá, indica que su situación no es favorable por la falta de compromiso de las entidades.“Aunque la hemos registrado en siete humedales bogotanos, faltan acciones para evitar que siga su ruta hacia la extinción. No hay estudios para su conservación y no tiene plan de manejo. Si no se toman medidas, podría repetir la historia del zambullidor andino, especie endémica que desapareció en los años setenta”, dice.



La tingua pico verde, también única y en peligro de extinción, ha tenido un despertar en dos humedales recuperados del Ecoparque Sabana del Jaime Duque, donde habitan más de 30 individuos que han construido 25 nidos activos.“Además de la pico verde, en el ecoparque hay 112 especies de aves, como el pato pico azul, subespecie en peligro; la tingua y el pato canadiense y chorlo gritón, dos aves migratorias que ahora se reproducen acá”, dijo Darwin Ortega, director del ecoparque.