Cuerpos de Yeison Jiménez y de su mánager serán entregados este lunes a sus familias. Medicina Legal los identificó

El domingo 11 de enero ingresaron los cuerpos a la sede central de la entidad, en el centro de Bogotá.

Redacción Semana
12 de enero de 2026, 10:44 p. m.
Un día después de que llegaran a Medicina Legal los cuerpos de Yeison Jiménez y de cinco integrantes de su equipo de trabajo, el instituto finalizó la etapa de identificación del cantante y de algunas víctimas que perdieron la vida durante ese trágico accidente aéreo que ocurrió en el aeropuerto de Paipa, en Boyacá.

Desde este domingo 11 de enero, la entidad informó que los cuerpos llegaron a la sede central, en el centro de Bogotá, para adelantar exámenes de radiología, odontología forense y otras especialidades, con el fin de continuar con la necropsia que daría fin al proceso de identificación de los fallecidos.

A través de un comunicado, el Instituto de Medicina Legal confirmó: “Se logró la plena identificación de dos cuerpos, correspondientes a Yeison Jiménez y Jefferson Osorio, cuya entrega a sus familiares se realizará después de las 6:00 p. m. del día de hoy”.

La entidad informó que dos cuerpos fueron identificados mediante odontología forense, mientras que los dos cuerpos restantes continúan en proceso de identificación. Por el momento, se prevé la entrega de estos cuatro cuerpos el día de mañana martes 13 de enero.

Desde Medicina Legal explicaron que la información técnica y procedimental que dejen todos los estudios técnico-científicos será entregada de manera exclusiva a las autoridades competentes que tratan de esclarecer el accidente aéreo que dejó seis personas muertas.

Jiménez viajaba en una avioneta que sufrió un grave accidente aéreo en zona rural entre Paipa y Duitama, en Boyacá. El artista iba acompañado del piloto Hernando Torres, su representante Jefferson Osorio y otros integrantes de su equipo como Weisman Mora, Óscar Marín y Juan Manuel Rodríguez.

Desde el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil anunciaron que estarán acompañando la investigación del accidente que, según testigos en el lugar, habría volado a baja altura, tuvo un impacto inicial contra el suelo que, al parecer, generó rebote y terminó produciendo la fractura de la cola, seguido de dos explosiones.

La investigación se adelanta sobre las condiciones de la aeronave, su operación en pista, las condiciones meteorológicas, la trazabilidad de mantenimientos recientes, novedades técnicas y certificaciones de aeronavegabilidad, y posibles factores humanos.

¿Qué se sabe de la investigación del accidente de Yeison Jiménez? Autoridades entregan primeros detalles

De hecho, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Martínez Chimenty, estuvo varios días en el lugar del siniestro para acompañar a los equipos técnicos que estuvieron recogiendo toda la evidencia que determine las causas del accidente en el que falleció el cantante de música popular.

La familia de Yeison Jiménez anunció que en las próximas horas darán a conocer los detalles de las honras fúnebres que realizarán para el artista y parte de su equipo de trabajo que perdieron la vida en ese fatal accidente aéreo.

