Cuestionan a Gustavo Petro por seguir recibiendo sueldo de congresista | ¿Por qué no lo ha dejado?

El candidato Gustavo Petro sigue recorriendo el país en búsqueda de votos para llegar a la Presidencia. Sin embargo, muchos recalcan que aún tiene la credencial de senador de la República y se ha evidenciado que recientemente no ha asistido a las sesiones del Congreso.

Uno de los que volvió a reclamar por la renuncia de Petro a su curul fue el senador Ernesto Macías, quien le pidió seguir el ejemplo del presidente Iván Duque, quien sí lo hizo en marzo de 2018. El senador del Centro Democrático aprovechó para lanzar una pulla en contra del candidato.

“¿Por qué Gustavo Petro no ha renunciado al Senado, como lo hizo Iván Duque hace cuatro años? No es transparente que sea candidato presidencial con sueldo de congresista. Si quiere continuar en el Senado, tiene que volver a ganar el segundo lugar en las elecciones”, cuestionó el senador del Centro Democrático.

¿Por qué @petrogustavo no ha renunciado al Senado, como lo hizo @IvanDuque hace 4 años?



No es transparente que sea candidato presidencial con sueldo de congresista. Si quiere continuar en el Senado tiene que volver a ganar el segundo lugar en las elecciones. — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) April 25, 2022

Al igual que Macías, varios se han preguntado por qué Petro sigue siendo congresista si ni siquiera ha vuelto a las sesiones en el Capitolio y se le ha visto ausente de los debates.

Sin embargo, desde el petrismo tienen varias razones. El senador Alexánder López le contestó a Macías que están en su derecho constitucional.

“Dr. Macías, por una sencilla y elemental razón, porque la Constitución y las leyes de Colombia lo permiten. ¿Qué es lo ilegal?”, preguntó López Maya.

Petro podía seguir ‘asistiendo’ a las sesiones gracias a la virtualidad, pero con la disminución de las medidas en todo el país el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, anunció que vuelven las sesiones completamente presenciales.

Muchos han interpretado que esto afectaría a Petro principalmente y a otros líderes que están en el Congreso y comparten comisión con el candidato, como Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Roy Barreras, Roosevelt Rodríguez, entre otros.

De hecho, se rumoró que Petro estaba pensando en renunciar a su curul, pero eso no sucedió. El mismo Gómez fue quien compartió la información aunque parece que desde el Pacto Histórico tomaron otra decisión.

“Todavía no ha llegado ningún oficio, me han anunciado que probablemente en los próximos días o próximas semanas se va a presentar, pero no ha llegado todavía”, comentó Gómez hace unos días sobre el oficio que recibiría con esa solicitud.

Desde el petrismo han tenido varias razones para mantener al candidato en el Senado, una de las cuales sería su fuero para que no llegue a ser investigado por la Fiscalía, donde no sienten que tengan las mismas garantías que en la Corte.

“No quiero quedar en manos de la Fiscalía, no me da garantías como se probó antes de ser congresista, que lo soy por una ley que se dio y no porque quise; cuando haya garantías hablamos”, aseguró Petro.

Igualmente, algunos consideran que Petro podría perder su curul por reiteradas ausencias, cuando se evidencie que ante la falta de presencia en las sesiones debe dar un paso al costado.

Otro de los que pidió en los últimos días que Petro renuncie a su curul fue el presidente Duque, quien reclamó ante las críticas de Petro a la Fuerza Pública. El mandatario afirmó que Petro estaría usando su curul “para atacar el Ejército Nacional”.

“¿Quién lanza las acusaciones? ¿Un senador o un candidato? Yo renuncié al Congreso cuando gané la consulta popular para poder opinar libremente como candidato y no utilizar un doble sombrero y un doble rasero (…) de utilizar una curul para atacar y después, cuando responde la institucionalidad, presentarse como víctima, porque eso tampoco es democracia”, señaló el primer mandatario.

Por ahora Petro se mantendría en su curul, pero no ha descartado dar un paso al costado eventualmente para dedicarse de lleno a la campaña como ya lo hace.