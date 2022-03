David Barguil denunció que están escondiendo tarjetones del Equipo por Colombia

Por medio de sus redes sociales, el precandidato por el partido Conservador y que integra la coalición Equipo por Colombia, David Barguil, denunció posibles irregularidades en la entrega de los tarjetones para las diferentes consultas que se están realizando en esta jornada electoral, las cuales estarían beneficiando a los partidos “de la izquierda”.

Barguil señaló que en algunos puestos de votación se están escondiendo los tarjetones de su coalición y solamente se están ofreciendo los de la consulta del Pacto Histórico, un hecho que calificó como preocupante, por la cual pidió la intervención urgente de las autoridades.

Hemos recibido denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral, nuestro tarjetón lo mantienen escondido y ofrecen el de la izquierda. Solicitamos al @CNE_COLOMBIA actuar y a los ciudadanos seguir reportando estos casos. Está en juego la democracia de Colombia. pic.twitter.com/DcFgZnC5xI — David Barguil (@davidbarguil) March 13, 2022

En el video publicado por el precandidato de Equipo por Colombia se observa a una señora que dice ser seguidora de él y denuncia que cuando fue a la mesa que le tocaba en el municipio de Cereté, Córdoba, le dijeron que no había tarjetones de la consulta Equipo por Colombia.

“Buenos días, yo fui a mi punto de votación en el Dolores Garrido (Institución Educativa de Cereté), en la mesa 3 no me querían dar la consulta y me querían dar la de Petro, entonces yo decía que yo voy por Barguil y era la de Barguil y luchando y luchando me dieron la de Barguil, después de mucho insistir pude presentar mi voto y respaldar a David Barguil”, dice el video.

El representante del Partido Conservador en estas elecciones hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral para que haga presencia constante en las mesas de votación y evite cualquier irregularidad que pueda beneficiar a ciertos sectores políticos. También señaló que este tipo de prácticas solo destruyen la democracia en el país.

“Desde Rafael Núñez, el Caribe no tiene presidente, hoy queremos cambiar eso”: David Barguil

David Barguil, precandidato presidencial del Partido Conservador en la coalición Equipo por Colombia, ejerció, sobre las 10 a. m. de este domingo, su derecho al voto en la ciudad de Montería, desde donde anunció que con el apoyo de la ciudadanía aspira convertirse en el candidato oficial de este grupo para los próximos comicios presidenciales.

Barguil manifestó que cada vez más colombianos se suman a su propuesta de gobierno y que está seguro de ser la persona que le vuelva a dar un presidente de la República al Caribe colombiano y el primer cordobés en llegar a este alto cargo.

“El departamento de Córdoba nunca ha tenido un presidente y desde Rafael Núñez la región Caribe no ocupa este importante cargo para todo el país. Estamos convencidos de que hoy va a cambiar esa historia y que con el apoyo de todos los ciudadanos vamos a darle una buena noticia a toda Colombia”, indicó Barguil.

La mesa 12 en el Colegio Juan Pablo II de Montería fue el puesto de votación asignado para el candidato Barguil, quien luego de sufragar indicó que está seguro de lograr los más de dos millones de votos que necesita, según sus cálculos, para ser el ganador de la coalición Equipo por Colombia, en la que compite contra Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Aydeé Lizarazo.

“Es necesario que (en la Costa Caribe) volvamos a tener un presidente que asegure proyectos y desarrollo para esta región. No tengo dudas de que hoy vamos a salir victoriosos porque conozco y soy testigo del cariño que le tiene la gente al Partido Conservador, especialmente en esta región, así como en todo el territorio nacional”, agregó Barguil.

El precandidato presidencial por los conservadores indicó que en horas de la tarde viajará a la ciudad de Bogotá, donde recibirá los resultados de las votaciones y hará su anuncio al final de la jornada electoral.