David Turbay, excontralor condenado por proceso 8000, insiste en que se revise su sentencia

25 años después, el excontralor General David Turbay Turbay espera que la Corte Suprema de Justicia revise la sentencia emitida en su contra por el Proceso 8000, que estalló durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano. Con una acción de tutela bajo el brazo, el exjefe del ente investigador ha reclamado por lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales.

Turbay, quien fue condenado por el juzgado quinto penal del circuito especializado y la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 70 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, insiste en que estas sentencias deben ser anuladas por una clara vulneración a sus derechos al debido proceso.

Contraloría General de la República. - Foto: Colprensa

Igualmente, ha pedido que, como parte del restablecimiento de sus derechos al buen nombre y honra, pide que su fotografía sea ubicada en el salón de cuadros de los Contralores Generales de la Contraloría General de la República como todos aquellos que han ocupado ese importante cargo.

La pretensión de Turbay ya fue rechazada tajantemente por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, impugnó y el caso se encuentra actualmente en la Sala Laboral. El trámite ha tenido varios inconvenientes, entre estos, un impedimento presentado por el magistrado Fernando Castillo, porque su esposa trabaja actualmente en la Contraloría General.

Fachada del edificio de la Contraloría General de la República. - Foto: Colprensa

En febrero de 2023, SEMANA reveló un documento en el cual el excontralor Turbay no dudó en asegurar que “el Estado montó un conjuro contra mí” tras su sentencia por el proceso 8000, por el cual pagó una condena de tres años de prisión.

“El Estado colombiano montó un conjuro contra mí. En medio de la investigación penal, un comando de los azules de la Policía Nacional viajó a Cartagena a indagar sobre la conducta de David Turbay Turbay. Y visitaron a un detenido en la Ciudad Heroica, a quien le ofrecieron quitarle de encima una investigación penal por posesión ilegal de armas, si declaraba que David Turbay Turbay, contralor general de la República estaba en el negocio del narcotráfico. Para mi fortuna, esa persona le contó lo acontecido a un senador de la República bolivarense que lo visitara, quien noblemente me llamó y me dijo que tomaba de inmediato a Bogotá un vuelo para contarme algo muy grave. Llegó a mi casa a las cinco de la tarde y me contó lo acontecido”, señala en la carta.

“Estando yo en el Ecuador, me enteré de que Fernando Botero Zea públicamente había manifestado que yo había manejado económicamente la campaña presidencial de Samper en la costa y entregado los dineros del narcotráfico. Se le olvidó que yo había sido competidor de Samper, y que días antes por recomendación de mi edecán, se le había puesto a los teléfonos del despacho del contralor general un mecanismo de grabación automática de todas las conversaciones. Y yo le dije: Fernando, se dice que tú andas afirmando que yo fui el actor del manejo de los dineros de los Rodríguez en la costa, no seas bellaco. Y me dijo que eso no era cierto, que estuviera tranquilo, que eso eran chismes sin verdad, que yo nada había tenido que ver con esa campaña”, agrega la carta.

La Corte Suprema de Justicia está integrada por 23 magistrados, elegidos por la misma Corporación de listas conformadas por el Consejo Superior de la Judicatura, para períodos individuales de ocho años. - Foto: Archivo de El País

Señala también: “Estando yo en Quito, me informaron de las declaraciones del doctor Botero, afirmando lo que a mí me había negado. Y de inmediato llamé a mi esposa y le rogué que fuera a mi despacho. Y que con mi edecán, tomaran posesión de las grabaciones automáticas de las llamadas al contralor general. Así lo hicieron. Y convoqué una rueda de prensa en el aeropuerto El Dorado, y toda la gran prensa oyó el casete. La revista SEMANA destacó el hecho aseverando que Botero Zea había sido derrotado por David Turbay”.

En la carta, Turbay pide, además, ser escuchado por el alto tribunal: “No son estos los únicos hechos demostrativos de la conjura, hay más. Los que quiero revelar en la audiencia excepcional que a usted he solicitado por mi condición de adulto mayor, y si el Senado de la República decide oírme en sesión informal. Insisto en mi solicitud. Si hoy la Corte Constitucional ha dicho que puede suspender leyes, y la Comisión Interamericana le pidió a Colombia, en el Caso Petro, realizar reformas de la Constitución Política, ¿cómo no va a poder oírme el juez constitucional?”.