Day Vásquez dijo que Nicolás Petro era un mantenido: “No trabajaba, no hacía nada. Yo corría con todos los gastos”

Day Vásquez, exesposa Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, estuvo recientemente como invitada en el programa de entrevistas de la periodista Eva Rey, espacio en el que reveló algunos aspectos de su vida personal.

En medio de la conversación, Vásquez negó que hubiese estado en pareja con Nicolás Petro por interés. Por el contrario, la barranquillera contó que, durante un tiempo, ella mantuvo al hijo del presidente, de quien aseguró que “no trabajaba”, “no hacía nada”.

“Yo con Nicolás nunca estuve por interés. La familia lo sabe. Nicolás vivía en Bogotá, Nicolás no trabajaba, no hacía nada. Yo corría con todos los gastos: arriendo, comida, servicios, absolutamente todo. Eso no lo sabe la gente, pero esa es la verdad”, dijo Vásquez, quien afirmó que entonces ella trabajaba en la Alcaldía de Barranquilla.

“Su familia, sus amigos más cercanos lo saben porque hubo dos amigos cercanos que estuvieron en el apartamento donde nosotros vivíamos. Ellos pagaban los servicios y yo pagaba el arriendo y la comida”, subrayó.

Cuestionada sobre si arrepentía de haber sostenido a Petro Burgos, aseguró enfáticamente que no. “No me arrepiento porque yo quería a Nicolás”, sostuvo.

¿Confía en la Fiscalía?

En otro clip de la charla, Vásquez habló sobre la llegada de la nueva fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el impacto que podría tener en el proceso que se adelanta en contra de ella y Nicolás Petro por la financiación de la campaña del presidente Petro.

“Yo creo que uno siente temor porque ya es alguien del Gobierno... Yo siento que he hecho las cosas bien. Lo que he dicho ha sido total verdad, nunca he dicho cosas que no sean así”, dijo la barranquillera, quien, no obstante, aseguró que confía en el trabajo de la nueva fiscal, así como confiaba en el exfiscal Francisco Barbosa.

“El Gobierno no me debe estar queriendo mucho... Yo he dicho la verdad. El presidente sabe lo que he dicho es cierto”, agregó.

Day Vásquez | Foto: Instagram Day Vásquez

Posteriormente, Vásquez aseguró que su exesposo sí se siente mejor con la llegada de la nueva fiscal. “Él estaba anhelando que cambiaran de fiscal rápido”, expresó.

Vásquez también habló sobre el presidente Gustavo Petro y su familia, incluida Verónica Alcocer.

“¿Qué tal es tu relación con la primera dama?”, le consultó Rey directamente, a lo que Vásquez contestó: “Con Verónica me llevo bien, superbién. Incluso, ella me llamaba a mí si nadie le respondía cuando estábamos en la Costa, para saber si todo iba bien”.

Day Vásquez habló sobre Gustavo Petro y Verónica Alcocer. | Foto: Instagram: @des_coneva/@Veronicalcocerg

Luego, Day precisó: “Ella siempre estuvo superpendiente de Gustavo durante la campaña presidencial. Verónica lo controla, ella es la que manda en esa relación. Él [presidente Petro] obedece, creo que él le tiene miedo a ella (risas)”.